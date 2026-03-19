19.03.2026, 12:37

Казахстан кардинально меняет правила для иностранцев

Новости Казахстана

В Казахстане запущен обновленный формат оформления разрешений на работу для иностранных граждан, который переводит ключевые процедуры в онлайн. Теперь трудовые мигранты смогут получать и продлевать документы без визитов в госорганы — через портал eGov.kz. Нововведение, как ожидается, существенно ускорит процесс и снизит бюрократическую нагрузку, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба министерства труда и социальной защиты Казахстана
Цифровизация миграционных услуг

Обновление услуги реализовано при участии государственной корпорации Правительство для граждан. В ведомстве подчеркивают, что новый механизм направлен на упрощение доступа к легальной занятости для иностранцев и повышение прозрачности процедур.

Теперь иностранные граждане могут в дистанционном формате оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц — в частности, в сфере домашнего хозяйства. Это означает, что значительная часть взаимодействия с государственными структурами переносится в онлайн-пространство, исключая необходимость личного присутствия.

Что нужно для подачи заявления

Несмотря на упрощение процесса, базовые требования для мигрантов сохраняются. Перед подачей онлайн-заявки иностранному гражданину необходимо пройти ряд обязательных процедур.

Речь идет о предварительном получении приглашения, оформлении индивидуального идентификационного номера (ИИН), а также наличии мобильного номера, зарегистрированного в базе мобильных граждан Казахстана. Только при выполнении этих условий система допускает пользователя к оформлению услуги.

Таким образом, цифровизация не отменяет миграционные требования, но делает их прохождение более структурированным и удобным.

Автоматизация вместо бумажной волокиты

Одним из ключевых новшеств стало внедрение автоматического обмена данными между государственными системами. После обновления портала пользователям больше не требуется вручную загружать ряд документов.

В частности, медицинская справка установленной формы и данные о страховании теперь автоматически подтягиваются из соответствующих баз. Это не только экономит время, но и снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Эксперты отмечают, что подобный подход является частью общей стратегии цифровизации госуслуг в Казахстане, направленной на сокращение бумажного документооборота и повышение эффективности администрирования.

Система проверяет все сама

Еще одним важным элементом обновления стала встроенная система автоматических проверок. При заполнении заявки алгоритмы анализируют введенные данные и сопоставляют их с информацией в государственных базах.

Если система выявляет несоответствия или отсутствие необходимых сведений, пользователь получает уведомление. До устранения ошибок подать заявление будет невозможно.

Такой механизм позволяет минимизировать случаи подачи некорректных заявок и ускоряет их последующее рассмотрение, поскольку значительная часть проверки происходит еще на этапе подачи.

Ускорение процедур и снижение барьеров

Внедрение онлайн-оформления разрешений на работу — это шаг к дальнейшей цифровой трансформации рынка труда в Казахстане. Новая услуга ориентирована не только на удобство пользователей, но и на оптимизацию работы государственных органов.

Ожидается, что переход к электронному формату позволит сократить сроки рассмотрения заявок, повысить прозрачность процессов и упростить контроль за привлечением иностранной рабочей силы.

