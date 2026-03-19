Казахстан превращается в страну вечных должников

Рост расходов казахстанцев превысил темпы увеличения доходов, что превращает жизнь многих граждан в постоянное управление долгами. По данным Бюро национальной статистики, среднестатистический житель страны все чаще вынужден «жить в рассрочку», направляя значительную часть своего бюджета на погашение кредитов и обязательных платежей, сообщает Lada.kz.

Доходы продолжают расти, но не догоняют расходы

В IV квартале 2025 года основной источник доходов населения оставалась трудовая деятельность. Средний заработок за три месяца составил 280,2 тыс. тенге, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Помимо этого, казахстанцы получали пенсии, пособия и материальную помощь, что в сумме давало квартальный доход на одного человека в размере 374,3 тыс. тенге (+9%), или около 124,7 тыс. тенге в месяц.

Однако рост расходов оказался быстрее: среднестатистический житель тратил 338,4 тыс. тенге в квартал (+9,4%), или 112,8 тыс. тенге в месяц. Разрыв между доходами и расходами становится особенно заметным, когда речь идет о покупке продуктов, оплате услуг и погашении долгов.

Региональные различия: столица и провинция на разных полюсах

Если рассматривать доходы по регионам, наибольшие суммы зафиксированы в городах-миллионниках. В Астане средний квартальный доход достиг 528,4 тыс. тенге (+5%), в Караганде — 521,8 тыс. тенге (+13,9%), в Алматы — 483,5 тыс. тенге (+3,4%).

На другом конце шкалы находятся Жамбылская и Туркестанская области, где средний доход составил всего 275,4 тыс. и 235 тыс. тенге соответственно. В Шымкенте жители зарабатывали около 269,3 тыс. тенге, что на 10,3% выше прошлогоднего показателя.

Продукты питания съедают больше половины бюджета

Больше всего средств казахстанцы тратят на продукты. На продовольственные товары уходило 177,2 тыс. тенге за квартал, что на 14,3% больше, чем в IV квартале 2024 года.

Наиболее заметно выросли траты на мясо — в среднем 58,9 тыс. тенге (+23,6%), на овощи и фрукты — 25,2 тыс. тенге (+12%), на хлебопродукты и крупы — 23,6 тыс. тенге (+9,7%). Это подтверждает, что даже при росте доходов расходы на базовую корзину продуктов питания продолжают оказывать существенную нагрузку на бюджет.

Непродовольственные товары и услуги: стабильность и рост расходов

На непродовольственные товары один житель тратит 72 тыс. тенге в квартал (+0,6% за год). Основная часть — на одежду и обувь (25,8 тыс. тенге, +5,4%) и мебель с бытовой техникой (12,5 тыс. тенге, +1,1%). Расходы на личное авто и топливо снизились до 11,8 тыс. тенге (-8,7%).

Что касается платных услуг, расходы составили 61,8 тыс. тенге (+8,3%). Больше всего денег уходило на коммунальные услуги — 19,6 тыс. тенге (+14,6%), связь — 11,1 тыс. тенге (+14,6%), транспортные расходы — 7,3 тыс. тенге (-0,8%).

Кредиты и долги: тревожный рост финансовой нагрузки

Особое внимание вызывает рост расходов на погашение кредитов. Средний казахстанец тратил 20,6 тыс. тенге за квартал (+8,4%), но в отдельных регионах эта цифра значительно выше.

В области Ұлытау траты достигли 65,6 тыс. тенге (+17,3%).

В Карагандинской области — 43,4 тыс. тенге (-1,6%).

В Акмолинской области — 39,1 тыс. тенге (+20,4%).

В крупных городах разрыв также значителен: в Астане на кредиты уходило 38 тыс. тенге (+0,1%), а в Алматы всего 11 тыс. тенге (-21,7%). Меньше всего на долги тратили в Шымкенте — 3,2 тыс. тенге, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.

Примечателен рост долговой нагрузки в Мангистауской области — с 394 тенге в IV квартале 2024 года до 7,9 тыс. тенге в конце 2025 года, то есть почти в 20 раз за год.

Налоги и алименты: дополнительные обязательства для бюджета

Помимо кредитов и расходов на жизнь, казахстанцы также платят налоги и алименты. Средний размер налоговых выплат составил 250 тыс. тенге за квартал, что на 27,5% меньше, чем в прошлом году, алименты — 6,4 тыс. тенге (+5,2%). Эти обязательства создают дополнительное давление на семейный бюджет, особенно для жителей регионов с низкими доходами.

Вывод: рост расходов обгоняет доходы

Данные Бюро национальной статистики демонстрируют, что для значительной части казахстанцев жизнь в 2025 году превратилась в балансировку между доходами и растущими обязательствами. Основной рост расходов приходится на продукты питания и обслуживание кредитов, что делает финансовую устойчивость граждан уязвимой к любым экономическим колебаниям.

В условиях, когда расходы опережают доходы, а долговая нагрузка растет почти по всей стране, население вынуждено искать новые способы управления финансами, включая кредиты и рассрочки, чтобы сохранить привычный уровень жизни.