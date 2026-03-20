Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
20.03.2026, 06:36

Казахстан стал самым счастливым среди соседей

Новости Казахстана

Международный доклад World Happiness Report опубликовал свежий рейтинг стран по уровню счастья и удовлетворенности жизнью населения по итогам 2025 года. Исследование традиционно охватывает большинство государств мира и считается одним из наиболее авторитетных индикаторов качества жизни, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube
Лидером рейтинга вновь стала Финляндия, удерживающая первую позицию уже несколько лет подряд. Следом расположились Исландия и Дания, закрепив за Скандинавией статус региона с наиболее высоким уровнем субъективного благополучия.

В десятку также вошли такие страны, как Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. При этом США заняли лишь 23 место, что также стало заметным сигналом о перераспределении позиций среди развитых экономик.

Казахстан: прорыв, которого не ожидали

Казахстан занял 33-е место в глобальном рейтинге, продемонстрировав один из самых заметных скачков за последние годы. Более того, страна обошла такие развитые государства, как Франция, оказавшуюся на 35-й позиции, и Сингапур, занявший 36-е место.

Этот результат стал лучшим за всю историю наблюдений. Еще год назад Казахстан находился на 43-й строчке, что означает стремительное улучшение позиций сразу на десять пунктов.

Особенно показательно, что республика продемонстрировала лучший результат среди стран своего региона и опередила всех ближайших соседей.

Как распределились места среди соседних стран

В региональном сравнении Казахстан уверенно вышел вперед.

Узбекистан занял 53-е место,
Китай оказался на 65-й позиции,
Кыргызстан — на 66-й,
а Россия расположилась лишь на 79-й строчке.

При этом Туркменистан в отчете вовсе не представлен, что также подчеркивает неполноту данных по отдельным странам региона.

Из чего складывается «индекс счастья»

Эксперты оценивают уровень счастья не по одному параметру, а по совокупности факторов, отражающих качество жизни. В случае Казахстана итоговая оценка составила 6,6 балла из 10 возможных.

При расчете учитываются такие показатели, как уровень социальной поддержки, экономическое благополучие, измеряемое через ВВП на душу населения, степень личной свободы, готовность людей помогать друг другу, а также восприятие коррупции в обществе.

Таким образом, рейтинг отражает не только материальное положение, но и социально-психологическую атмосферу внутри страны.

Динамика: от падений к росту

Аналитики отмечают, что динамика уровня счастья в Казахстане была неоднородной. Самое заметное снижение показателей фиксировалось в 2016 году, тогда как наибольший рост пришелся на 2019 год.

Текущий результат свидетельствует о восстановлении и постепенном укреплении позитивных оценок населения, что, по мнению экспертов, может быть связано как с экономическими, так и с социальными изменениями последних лет.

Где живут самые несчастные

На противоположном конце рейтинга оказался Афганистан, занявший последнее, 147-е место.

Также в числе стран с наименьшим уровнем счастья оказались Сьерра-Леоне и Малави.

Эксперты связывают такие результаты с длительными кризисами, бедностью и нестабильной социальной ситуацией.

Почему этот рейтинг оказался неожиданным

Главная интрига нового отчета заключается в том, что Казахстан сумел не только существенно улучшить свои позиции, но и обойти ряд экономически развитых стран. Это ставит под сомнение привычное представление о том, что уровень счастья напрямую зависит исключительно от богатства государства.

Новый рейтинг показывает: субъективное ощущение благополучия формируется под влиянием более сложных факторов — от доверия в обществе до ощущения стабильности и поддержки. Именно в этих аспектах Казахстан, судя по результатам, сделал заметный шаг вперед.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь