Индекс бесбармака перед Наурызом: в каких регионах Казахстана жить сытнее

В Казахстане опубликован новый Индекс бесбармака, отражающий покупательную способность населения накануне двух ключевых национальных праздников — Ораза айт и Наурыз. Согласно расчетам агентства, среднестатистическая семья из четырех человек в среднем может позволить себе приготовить национальное блюдо с несколько меньшими возможностями, чем три месяца назад, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Методика расчета: национальное блюдо как показатель дохода

Индекс рассчитывается исходя из средней заработной платы по стране и стоимости ингредиентов для приготовления бесбармака. На 19 марта средняя зарплата составляла 429 368 тенге за III квартал 2025 года (IV квартал еще не учтен). В расчет берется упрощенный рецепт для семьи из четырех человек: 2 кг мяса (баранина и конина), 0,5 кг муки, 1 яйцо, 0,3 кг лука и 0,5 кг картофеля.

Этот показатель позволяет оценить реальную покупательную способность жителей разных регионов, отражая доступность национальной кухни в сравнении с доходами населения.

Общие результаты: снижение индекса и региональные различия

По данным на 19 марта 2026 года, Индекс бесбармака составил 38,3, что ниже предыдущего значения от 30 декабря 2025 года (39,16). Это означает, что за три месяца возможности среднестатистической семьи на приготовление бесбармака незначительно снизились.

Региональные различия остаются ярко выраженными: разница между самой высокой покупательной способностью в Северо-Казахстанской области (45,3) и самой низкой в Астане (33,8) достигла 11,5 пункта. Этот разрыв продолжает демонстрировать, что жители столицы сталкиваются с меньшей доступностью традиционного блюда по сравнению с другими регионами страны.

Лидеры и отстающие по индексу

Самыми «состоятельными» с точки зрения Индекса бесбармака стали жители:

Северо-Казахстанской области (45,3)

Костанайской области (44,3)

Мангистауской области (42,7)

Актюбинской области (41,6)

Выше среднего оказались жители Жамбылской (41,3), Павлодарской (40,9), Западно-Казахстанской (40,2) и Туркестанской областей (40). Среднеобщереспубликанское значение (38,3) соответствует показателю Атырауской области.

Ниже среднего расположились жители Акмолинской области (37,9), Шымкента и Кызылорды (по 37,2), Улытау (36,2), Жетысу и Алматинской области (по 35,5), а также Карагандинской области (35,3).

Наименее обеспеченными с точки зрения возможности приготовить бесбармак оказались жители Астаны (33,8), Восточно-Казахстанской области (34,5), области Абай (34,4) и Алматы (34,2).

Цены на ингредиенты: конина и баранина остаются «роскошью»

Самым дорогим продуктом для приготовления бесбармака традиционно является конина. Наибольшие цены зафиксированы в Алматы — 6 635 тенге за килограмм, тогда как дешевле всего — в Северо-Казахстанской области, где килограмм стоит 4 700 тенге.

Баранина также показывает значительную региональную разницу: самые высокие цены в Восточно-Казахстанской области (5 820 тенге за кг), самые низкие — в СКО (4 300 тенге за кг).

Стоимость остальных ингредиентов также варьируется по регионам:

Мука: дороже всего в ВКО ( 600 тенге за кг ), дешевле в Мангыстау ( 525 тенге )

Яйца: Алматы ( 860 тенге за десяток ), ЗКО ( 720 тенге )

Лук: дороже всего в Акмолинской области ( 255 тенге за кг ), дешевле в ЗКО ( 135 тенге )

Картофель: Жетысу (295 тенге за кг), СКО (150 тенге)

Эти различия ярко демонстрируют региональные контрасты в стоимости базовых продуктов и реальную доступность национального блюда для населения.

Зачем нужен Индекс бесбармака

Индекс бесбармака введен КазТАГ в 2013 году и стал наглядным инструментом для оценки покупательной способности казахстанцев. Он позволяет не только следить за динамикой цен на продукты, но и отслеживать, насколько доходы населения соответствуют традиционным кулинарным стандартам. В преддверии праздников, таких как Ораза айт и Наурыз, индекс особенно актуален, так как отражает реальную возможность семей сохранить национальные традиции на праздничном столе.