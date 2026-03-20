Фальшивые инвалидности: Казахстан запустил масштабные проверки по всей стране

Инициатором выступил Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, который объявил о комплексной проверке работы всех территориальных подразделений страны. По официальным данным, подобные меры связаны с необходимостью усилить законность и прозрачность процесса, а также исключить возможные нарушения в медицинской документации.

Причины начала проверок

Старт масштабной проверки был вызван выявленными нарушениями в Атырауской области, где обнаружены факты, содержащие признаки правонарушений при направлении граждан на заочно-прокативное освидетельствование. Согласно имеющейся информации, отдельные работники медицинских организаций, а также председатель врачебно-консультационной комиссии могли вносить недостоверные сведения в медицинские документы. Эти действия вызывают серьезные вопросы к порядку установления инвалидности и подрывают доверие граждан к системе социальной защиты.

Реакция государства и правоохранительных органов

Все материалы, собранные по выявленным нарушениям, переданы в правоохранительные органы для юридической оценки. На основании проведенной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В Министерстве труда и социальной защиты населения подчеркивают, что данная мера не является единичным случаем, а отражает системный подход к обеспечению законности процедур, связанных с социальной защитой граждан.

Контроль и прозрачность на первом плане

Министерство заявило о продолжении работы по укреплению объективности и прозрачности процедур установления инвалидности. В ведомстве отмечают, что системный мониторинг необходим для исключения злоупотреблений, повышения качества медицинских и социальных услуг, а также для защиты прав граждан, которые обращаются за социальной поддержкой. О результатах рассмотрения материалов и мерах, которые будут приняты, министерство обещает информировать общественность дополнительно.

Значение проверок для всей страны

Масштабная кампания охватывает территориальные подразделения по всей стране, что свидетельствует о серьезном подходе государства к контролю социальной сферы. Проверки направлены на предотвращение ошибок и злоупотреблений в системе инвалидности, укрепление доверия граждан к медицинским и социальным учреждениям, а также на обеспечение справедливого и законного предоставления правовых и социальных гарантий людям с ограниченными возможностями.