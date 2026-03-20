Токаев поздравил казахстанцев с Ораза айт

Сегодня, 20 марта 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю празднования мусульманского праздника Ораза айт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Президент подчеркнул особое значение праздника, отметив его как символ духовного очищения, просветления и внутренней гармонии каждого человека. Ораза айт, по словам Токаева, объединяет людей через взаимное уважение, солидарность, милосердие и добропорядочность, вдохновляя на проявление лучших человеческих качеств в повседневной жизни.

Пост как путь к гармонии

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что соблюдение тридцатидневного поста в Рамазан — это не только духовная практика, но и способ укрепления внутренней стойкости, самоконтроля и чувства сопричастности. Верующие в этот период делятся радостью жизни с близкими и окружающими, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, и таким образом проявляют на практике принципы, заложенные в Исламе.

Президент отметил, что ценности милосердия, скромности и умеренности, пропагандируемые праздником, являются фундаментом для поддержания нравственных ориентиров общества и способствуют укреплению гуманистических идеалов, на которых строится современный Казахстан.

Символика совпадения Ораза айт и Наурыза

Особое внимание Токаев уделил символическому совпадению в этом году празднования Ораза айт с Наурызом, которое он расценил как знаковое событие, отражающее новый исторический этап для страны. Президент напомнил, что народ Казахстана недавно принял Новую Конституцию, сделав решительный шаг к построению справедливого, прогрессивного и устойчивого государства.

По словам главы государства, эти события создают новую точку отсчета в истории независимого Казахстана, укрепляя национальное единство и стимулируя созидательные процессы в обществе.

Пожелания здоровья, счастья и процветания

В завершение своего обращения Токаев пожелал казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Он выразил уверенность, что принципы, закрепленные в народной воле, помогут стране продолжать движение к процветанию. Президент поздравил всех с праздником словами: «Ораза айт қабыл болсын!», призвав граждан ценить традиции, поддерживать гармонию и строить светлое будущее вместе.