Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
20.03.2026, 08:42

Токаев поздравил казахстанцев с Ораза айт

Новости Казахстана 0 1 124

Сегодня, 20 марта 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю празднования мусульманского праздника Ораза айт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Президент подчеркнул особое значение праздника, отметив его как символ духовного очищения, просветления и внутренней гармонии каждого человека. Ораза айт, по словам Токаева, объединяет людей через взаимное уважение, солидарность, милосердие и добропорядочность, вдохновляя на проявление лучших человеческих качеств в повседневной жизни.

Пост как путь к гармонии

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что соблюдение тридцатидневного поста в Рамазан — это не только духовная практика, но и способ укрепления внутренней стойкости, самоконтроля и чувства сопричастности. Верующие в этот период делятся радостью жизни с близкими и окружающими, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, и таким образом проявляют на практике принципы, заложенные в Исламе.

Президент отметил, что ценности милосердия, скромности и умеренности, пропагандируемые праздником, являются фундаментом для поддержания нравственных ориентиров общества и способствуют укреплению гуманистических идеалов, на которых строится современный Казахстан.

Символика совпадения Ораза айт и Наурыза

Особое внимание Токаев уделил символическому совпадению в этом году празднования Ораза айт с Наурызом, которое он расценил как знаковое событие, отражающее новый исторический этап для страны. Президент напомнил, что народ Казахстана недавно принял Новую Конституцию, сделав решительный шаг к построению справедливого, прогрессивного и устойчивого государства.

По словам главы государства, эти события создают новую точку отсчета в истории независимого Казахстана, укрепляя национальное единство и стимулируя созидательные процессы в обществе.

Пожелания здоровья, счастья и процветания

В завершение своего обращения Токаев пожелал казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Он выразил уверенность, что принципы, закрепленные в народной воле, помогут стране продолжать движение к процветанию. Президент поздравил всех с праздником словами: «Ораза айт қабыл болсын!», призвав граждан ценить традиции, поддерживать гармонию и строить светлое будущее вместе.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь