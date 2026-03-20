Тенге «взорвется» после Наурыза — эксперт

Казахстанская национальная валюта демонстрирует заметную силу в марте 2026 года, удерживаясь в районе 480 тенге за доллар. На первый взгляд кажется, что тенге готов к длительному укреплению, однако эксперты рынка предупреждают о скором завершении этой временной фазы. Все дело, по словам специалистов, кроется в налоговом календаре и поведении крупных игроков на валютном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Причины временного укрепления

По мнению Ерлана Тажибаева, главы товарной биржи ETSE, нынешняя сила тенге носит исключительно временный характер. Основной фактор – так называемое «налоговое сжатие». Компании-экспортеры в марте вынуждены закрывать счета по НДС, акцизам и готовить годовую декларацию по корпоративному подоходному налогу за 2025 год.

«Компании продают валюту и покупают тенге, чтобы своевременно исполнить свои налоговые обязательства. В результате курс доллара снижается, а тенге укрепляется», – объясняет Тажибаев.

Он отмечает, что подобная ситуация не является признаком фундаментальной силы экономики, а лишь техническим эффектом сезонного характера.

Эксперт также подчеркивает, что ставки на рынке РЕПО достигли 17,68%, что наглядно показывает дефицит тенговой ликвидности. Банки и крупные корпорации буквально «выкачивают» тенге с рынка, чтобы закрыть свои обязательства перед государством.

Искусственная игра крупных игроков

Наблюдается и еще один важный фактор: крупные участники валютного рынка намеренно подняли стоимость тенге на межбанковской бирже. Это создает иллюзию беспрерывного укрепления валюты и одновременно выдавливает мелких спекулянтов из их позиций.

«Тенге сейчас напоминает перетянутую струну. На протяжении налоговой недели складывается ощущение бесконечного роста, но это всего лишь иллюзия. После уплаты налогов и длинных праздничных дней Наурыза этот эффект исчезнет, и курс доллара вернется к привычным уровням», – предупреждает эксперт.

Что будет после Наурыза

С окончанием налогового периода спрос на тенге снизится, а предложение долларов сократится. Это приведет к возвращению доллара к более привычным значениям, особенно если не произойдет резкого изменения цен на импорт или нефть.

Тем не менее Тажибаев уточняет, что в случае сохранения высоких цен на нефть – на уровне 100–120 долларов за баррель – тенге может удерживать свою силу дольше, хотя и это не отменяет краткосрочного спада после праздников.

Итоги

Таким образом, укрепление национальной валюты в марте 2026 года является временным явлением, обусловленным налоговыми обязательствами и действиями крупных игроков. Реальная экономическая сила тенге пока не демонстрирует устойчивого тренда. Инвесторам и гражданам важно помнить, что любые валютные движения на рынке сопровождаются рисками, и ответственность за финансовые решения лежит на них самих.