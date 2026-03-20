18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.03.2026, 10:31

Тенге «взорвется» после Наурыза — эксперт

Новости Казахстана

Казахстанская национальная валюта демонстрирует заметную силу в марте 2026 года, удерживаясь в районе 480 тенге за доллар. На первый взгляд кажется, что тенге готов к длительному укреплению, однако эксперты рынка предупреждают о скором завершении этой временной фазы. Все дело, по словам специалистов, кроется в налоговом календаре и поведении крупных игроков на валютном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото - Caravan.kz

Причины временного укрепления

По мнению Ерлана Тажибаева, главы товарной биржи ETSE, нынешняя сила тенге носит исключительно временный характер. Основной фактор – так называемое «налоговое сжатие». Компании-экспортеры в марте вынуждены закрывать счета по НДС, акцизам и готовить годовую декларацию по корпоративному подоходному налогу за 2025 год.

«Компании продают валюту и покупают тенге, чтобы своевременно исполнить свои налоговые обязательства. В результате курс доллара снижается, а тенге укрепляется», – объясняет Тажибаев.

Он отмечает, что подобная ситуация не является признаком фундаментальной силы экономики, а лишь техническим эффектом сезонного характера.

Эксперт также подчеркивает, что ставки на рынке РЕПО достигли 17,68%, что наглядно показывает дефицит тенговой ликвидности. Банки и крупные корпорации буквально «выкачивают» тенге с рынка, чтобы закрыть свои обязательства перед государством.

Искусственная игра крупных игроков

Наблюдается и еще один важный фактор: крупные участники валютного рынка намеренно подняли стоимость тенге на межбанковской бирже. Это создает иллюзию беспрерывного укрепления валюты и одновременно выдавливает мелких спекулянтов из их позиций.

«Тенге сейчас напоминает перетянутую струну. На протяжении налоговой недели складывается ощущение бесконечного роста, но это всего лишь иллюзия. После уплаты налогов и длинных праздничных дней Наурыза этот эффект исчезнет, и курс доллара вернется к привычным уровням», – предупреждает эксперт.

Что будет после Наурыза

С окончанием налогового периода спрос на тенге снизится, а предложение долларов сократится. Это приведет к возвращению доллара к более привычным значениям, особенно если не произойдет резкого изменения цен на импорт или нефть.

Тем не менее Тажибаев уточняет, что в случае сохранения высоких цен на нефть – на уровне 100–120 долларов за баррель – тенге может удерживать свою силу дольше, хотя и это не отменяет краткосрочного спада после праздников.

Итоги

Таким образом, укрепление национальной валюты в марте 2026 года является временным явлением, обусловленным налоговыми обязательствами и действиями крупных игроков. Реальная экономическая сила тенге пока не демонстрирует устойчивого тренда. Инвесторам и гражданам важно помнить, что любые валютные движения на рынке сопровождаются рисками, и ответственность за финансовые решения лежит на них самих.

2
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь