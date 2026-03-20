«Казахмыс» превращает служебные квартиры в личные — без налогов и сюрпризов для сотрудников

ТОО «Корпорация Казахмыс» продолжает реализацию своей масштабной социальной программы, направленной на обеспечение сотрудников собственным жильем. На очередном этапе инициативы компания передала в частную собственность служебные квартиры своим работникам в регионах присутствия, тем самым продолжая практику поддержки персонала и повышения уровня жизни сотрудников, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал KAZAKHMYS.

Фото: пресс-служба ТОО "Корпорация Казахмыс"

«Казахмыс» укрепляет социальную политику через жилье для работников

Программа, реализуемая на системной основе, уже принесла конкретные результаты: на текущем этапе право собственности оформлено на 13 квартир. Восемь из них находятся в городе Балхаш, а еще пять — в Жезказганском регионе. Особое внимание уделяется сотрудникам, проживающим в служебном жилье и относящимся к социально уязвимым категориям. При этом компания берет на себя полную оплату налогов и обязательных платежей, позволяя работникам получить жилье без дополнительных финансовых затрат.

Долгосрочная поддержка сотрудников и системность подхода

Политика предоставления жилья носит системный характер. За последние годы «Казахмыс» передал своим работникам свыше 90 квартир, демонстрируя последовательность в реализации социальных инициатив. Компания не ограничивается единичными шагами и планирует дальнейшее расширение программы. Уже во втором квартале текущего года ожидается заключение договоров льготной продажи еще 23 квартир, а также безвозмездная передача служебного жилья действующим сотрудникам в Балхаше.

Жилье как инструмент социальной стабильности и корпоративной ответственности

Обеспечение жильем рассматривается компанией не только как материальная поддержка, но и как инструмент формирования социальной стабильности и повышения мотивации персонала. Предоставление квартир в собственность создает долгосрочные преимущества для сотрудников, укрепляет доверие к работодателю и способствует улучшению качества жизни коллектива.

Таким образом, программа «Казахмыс» демонстрирует пример комплексного подхода к социальной ответственности, соединяя заботу о работниках с эффективным управлением корпоративными ресурсами. Системная реализация инициативы подчеркивает приверженность компании к устойчивому развитию и поддержке социально значимых проектов.