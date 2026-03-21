Казахстанские водители, лишенные прав, запустили петицию с требованиями к МВД

В Казахстане появилась петиция, авторы которой требуют смягчить наказания для водителей, лишенных прав, и провести детальное обсуждение действующего законодательства с участием государственных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на ePetition.

Рост числа лишенных прав вызывает тревогу

Создатели петиции утверждают, что количество граждан, лишенных права управления транспортными средствами, в последние годы «критически» увеличилось. По их мнению, ужесточение наказаний по статьям, связанным с управлением автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с отказом от прохождения освидетельствования, не дало ожидаемых результатов.

Авторы отмечают, что введение суровых санкций, включая лишение прав на срок до 7–8 лет и арест до 20 суток, не учитывает индивидуальные обстоятельства водителей и порождает ряд негативных социальных эффектов.

Социальные последствия строгих наказаний

Петиция подробно описывает последствия нынешей практики:

Коррупция. Длительные сроки лишения прав, по мнению авторов, стимулируют как нарушителей, так и сотрудников полиции к незаконным действиям, включая взяточничество и «крышевание».

Безработица. Особенно страдают водители старше 50 лет, которые сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Это приводит к повышенной нагрузке на государство в виде пособий по безработице и упущенных налоговых поступлений.

Семейные конфликты. Потеря дохода и социальная изоляция способствуют росту разводов, бытового насилия и алкоголизма.

Финансовые проблемы. Нарушители сталкиваются с невозможностью оплачивать кредиты, алименты и другие обязательства.

Дефицит водителей. Суровые наказания сокращают количество квалифицированных водителей в стране.

Социальная напряженность. Авторы подчеркивают, что жесткие меры не только не способствуют улучшению безопасности на дорогах, но и создают дополнительное напряжение в обществе.

Отсутствие положительной динамики. Статистика, по их мнению, не показывает улучшений в количестве ДТП или снижении числа правонарушений.

Требования к властям

Авторы петиции призывают к организации «круглого стола» с участием Министерства внутренних дел, Министерства труда, депутатов и представителей парламента. Главная цель – обсуждение целесообразности действующих наказаний и поиск альтернативных мер.

В документе предлагается:

Ввести более гибкие сроки лишения прав – от одного до семи лет.

Рассмотреть альтернативные меры наказания, включая денежные штрафы и арест.

Учитывать степень опьянения, водительский стаж, количество нарушений и личность водителя при вынесении решения.

Обеспечить справедливое соответствие тяжести наказания степени вины.

Петиция как индикатор общественного запроса

Эксперты отмечают, что инициативы такого рода отражают растущую обеспокоенность граждан тем, что закон, изначально задуманый для повышения безопасности, иногда приводит к обратным последствиям. Петиция демонстрирует потребность в комплексном анализе и диалоге между обществом и государством.