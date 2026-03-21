Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.03.2026, 09:20

Казахстанские водители, лишенные прав, запустили петицию с требованиями к МВД

В Казахстане появилась петиция, авторы которой требуют смягчить наказания для водителей, лишенных прав, и провести детальное обсуждение действующего законодательства с участием государственных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на ePetition.

Фото: Kolesa.kz

Рост числа лишенных прав вызывает тревогу

Создатели петиции утверждают, что количество граждан, лишенных права управления транспортными средствами, в последние годы «критически» увеличилось. По их мнению, ужесточение наказаний по статьям, связанным с управлением автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с отказом от прохождения освидетельствования, не дало ожидаемых результатов.

Авторы отмечают, что введение суровых санкций, включая лишение прав на срок до 7–8 лет и арест до 20 суток, не учитывает индивидуальные обстоятельства водителей и порождает ряд негативных социальных эффектов.

Социальные последствия строгих наказаний

Петиция подробно описывает последствия нынешей практики:

  • Коррупция. Длительные сроки лишения прав, по мнению авторов, стимулируют как нарушителей, так и сотрудников полиции к незаконным действиям, включая взяточничество и «крышевание».

  • Безработица. Особенно страдают водители старше 50 лет, которые сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Это приводит к повышенной нагрузке на государство в виде пособий по безработице и упущенных налоговых поступлений.

  • Семейные конфликты. Потеря дохода и социальная изоляция способствуют росту разводов, бытового насилия и алкоголизма.

  • Финансовые проблемы. Нарушители сталкиваются с невозможностью оплачивать кредиты, алименты и другие обязательства.

  • Дефицит водителей. Суровые наказания сокращают количество квалифицированных водителей в стране.

  • Социальная напряженность. Авторы подчеркивают, что жесткие меры не только не способствуют улучшению безопасности на дорогах, но и создают дополнительное напряжение в обществе.

  • Отсутствие положительной динамики. Статистика, по их мнению, не показывает улучшений в количестве ДТП или снижении числа правонарушений.

Требования к властям

Авторы петиции призывают к организации «круглого стола» с участием Министерства внутренних дел, Министерства труда, депутатов и представителей парламента. Главная цель – обсуждение целесообразности действующих наказаний и поиск альтернативных мер.

В документе предлагается:

  • Ввести более гибкие сроки лишения прав – от одного до семи лет.

  • Рассмотреть альтернативные меры наказания, включая денежные штрафы и арест.

  • Учитывать степень опьянения, водительский стаж, количество нарушений и личность водителя при вынесении решения.

  • Обеспечить справедливое соответствие тяжести наказания степени вины.

Петиция как индикатор общественного запроса

Эксперты отмечают, что инициативы такого рода отражают растущую обеспокоенность граждан тем, что закон, изначально задуманый для повышения безопасности, иногда приводит к обратным последствиям. Петиция демонстрирует потребность в комплексном анализе и диалоге между обществом и государством.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь