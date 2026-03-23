Во время чрезвычайного происшествия в Шахтинске пострадали пятеро полицейских (видео)

В Шахтинске чрезвычайное происшествие в одной из пятиэтажек привело к травмам сразу восьми человек. Инцидент произошел в жилом доме, где, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси бытового газового баллона. Среди пострадавших оказались не только гражданские, но и сотрудники полиции, прибывшие на место после обращения жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

По информации, распространенной после происшествия, травмы получили пятеро полицейских и трое гражданских. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Случившееся вызвало серьезный резонанс, поскольку речь идет о ЧП в многоквартирном доме, где в момент происшествия находились жители, а также сотрудники экстренных и правоохранительных служб.

Как развивались события

Сигнал о происшествии поступил на пульт 112 ДЧС Карагандинской области от сотрудников полиции. После получения сообщения подразделения МЧС прибыли на место уже через четыре минуты. Оперативность реагирования позволила быстро оценить обстановку и приступить к ликвидации последствий.

Когда спасатели прибыли к пятиэтажному дому, было установлено, что внутри произошло возгорание мебели и домашних вещей. Это указывало на то, что после хлопка в квартире начался пожар, который потребовал немедленного вмешательства экстренных служб.

К этому моменту на месте уже находились полицейские, прибывшие по вызову жильцов. Именно они первыми оказались в эпицентре опасной ситуации. В результате происшествия пятеро сотрудников полиции получили травмы. Кроме того, пострадали трое гражданских лиц.

Эвакуация жильцов и действия экстренных служб

После прибытия на место сотрудники МЧС организовали спасение и эвакуацию людей из здания. По лестничному маршу с верхних этажей были выведены пять человек. Еще до приезда пожарных часть жильцов успели эвакуировать полицейские. Остальные покинули дом самостоятельно, как только появилась угроза распространения огня и дыма.

Для жителей дома на месте был организован обогрев. С этой целью задействовали вахтовый автомобиль МЧС, а также развернули специальный пункт обогрева. Такие меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность и минимальные бытовые условия для эвакуированных людей, пока на объекте продолжались работы.

На месте происшествия был создан штаб пожаротушения под руководством начальника ДЧС. К ликвидации последствий привлекли пожарные расчеты, спасательные подразделения МЧС, медиков, сотрудников полиции и представителей местных исполнительных органов. Это свидетельствует о том, что ситуация рассматривалась как серьезное ЧП с необходимостью координации сразу нескольких служб.

Пожар ликвидировали, причины выясняют

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. Несмотря на то что огонь удалось потушить, окончательные причины произошедшего еще устанавливаются. Специалистам предстоит определить, что именно стало источником хлопка и как развивались события внутри квартиры до прибытия служб.

Предварительно сообщается, что речь идет о хлопке газовоздушной смеси бытового газового баллона. Подобные происшествия в жилых домах особенно опасны, поскольку даже локальный взрыв и последующий пожар могут угрожать жизни большого числа людей, проживающих в подъезде или доме.

Возбуждено уголовное дело

После происшествия полиция начала расследование. В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что по факту пожара, повлекшего умышленное уничтожение чужого имущества, возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования задержан 40-летний подозреваемый. На данный момент он находится в Шахтинской городской больнице, где помещен в специализированную палату под конвоем. Сообщается, что после завершения лечения его водворят в изолятор временного содержания.

Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы заявляют о проведении всестороннего и объективного расследования, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям подозреваемого.

Пострадавшие и последствия

На данный момент известно о восьми пострадавших. То, что среди них оказались сразу пятеро сотрудников полиции, подчеркивает опасность ситуации, в которой они оказались во время реагирования на вызов. Вместе с тем пострадали и мирные жители, находившиеся в доме в момент происшествия.