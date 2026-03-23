Новые учебники перевернут привычное образование в Казахстане

В Казахстане планируется масштабное обновление школьной литературы, которое затронет практически все уровни образования. Уже в следующем году первоклассники и ученики пятого класса получат новые учебники, а старшеклассники смогут воспользоваться актуализированными материалами для 10–11 классов, сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, передает Lada.kz.

Обновление учебников для младших и старших классов

Министр отметила, что в 2026 году учебники уже обновят для 3, 4, 7, 8 и 9 классов. Это подготовительный этап перед более масштабными изменениями, которые стартуют в 2027 году. В следующем году новые учебники получат учащиеся 1 и 5 классов. А для старшеклассников предусмотрена полная актуализация учебных материалов по истории, административным дисциплинам и картографии.

План на 2028 год включает выпуск новых учебников для 2 и 6 классов, что обеспечит поэтапное обновление всей школьной программы. Такой подход позволит выстроить единый образовательный стандарт и гарантировать поступательное развитие знаний учащихся.

Развитие аналитического и научного мышления

По словам Жулдыз Сулейменовой, новые учебники создаются с целью не просто передавать информацию, но и развивать аналитическое и научное мышление школьников. Программа направлена на формирование компетенций, востребованных в современной экономике, а также на подготовку технологически подкованного поколения, способного успешно конкурировать в условиях глобальных научно-технологических изменений.

«Система образования будет последовательно реализовывать стратегическую задачу, поставленную главой государства, – формирование технологической нации», – подчеркнула министр.

Усиление технического и профессионального образования

Особое внимание будет уделено дуальной системе обучения, которая сочетает теоретическую подготовку с практическими навыками, получаемыми непосредственно на производстве. Это позволит школьникам и студентам профессиональных колледжей получать реальные компетенции, необходимые для работы в современных условиях, а также сократит разрыв между образованием и потребностями рынка труда.

Воспитательная и гражданская составляющая

Помимо академических дисциплин, новые программы уделят внимание воспитательной работе. В школы будут внедрены единые курсы «Адал Азамат», «Основы Конституции» и «Закон и порядок» для 5–9 классов. Кроме того, особое внимание будет уделено экологическому образованию. Это обеспечит формирование гражданской ответственности, патриотизма и социальных компетенций у школьников, а также подготовит новое поколение к активной роли в жизни общества.