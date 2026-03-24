Кто в Казахстане отвечает за ремонт протекающей крыши и платит за затопленные квартиры

Протекающие крыши весной становятся проблемой для сотен казахстанских многоэтажек: вода портит квартиры, а ремонт требует крупных затрат. Мы объясняем, кто отвечает за устранение протечек и где жильцы могут найти деньги на срочные работы, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Кто несёт ответственность за крышу

Крыша — это часть общего имущества дома, наряду с подъездом, лифтом и подвалом. Независимо от того, на каком этаже вы живёте, все собственники обязаны участвовать в её содержании и финансировать ремонт. Средства для этого формируются через текущие и накопительные взносы, которые жильцы ежемесячно перечисляют в управляющую организацию. Игнорирование проблемы или попытка переложить её на соседей не освобождает от ответственности.

Обязанности КСК и ОСИ

Кооперативы и объединения собственников жилья (КСК, ОСИ), а также управляющие компании, обязаны контролировать состояние дома. Они должны выявлять дефекты, организовывать ремонт и отчитываться перед собственниками о его ходе. В обязанности входит поиск подрядчиков, контроль качества выполненных работ и обеспечение своевременного устранения протечек. Если управляющая организация игнорирует жалобы жильцов, проблему можно решать через жилищную инспекцию.

Соседи отказываются платить: что делать

Одной из частых трудностей становится отказ некоторых жильцов участвовать в расходах на ремонт. Особенно это касается нижних этажей, которые считают, что их крыша не касается. Но рано или поздно вода доберётся и до них, и последствия будут общими для всех. Закон предусматривает административные меры: при задолженности более двух месяцев управляющая компания может инициировать принудительное взыскание через нотариуса и судебных исполнителей. Таким образом, игнорирование проблемы соседями не освобождает их от ответственности.

Пошаговый алгоритм действий при протечке

Первое, что нужно сделать при обнаружении протечки — зафиксировать проблему. Идеально, если рядом будет представитель КСК и несколько свидетелей. Фото и видео протечки помогут документально подтвердить ущерб. Далее составляется акт о заливе, который станет основой для дальнейших действий.

Следующий шаг — подать заявление на ремонт в КСК или ОСИ в двух экземплярах с приложением фото и видео. Заявка должна быть завизирована в офисе управляющей организации. Если протечка небольшая, ремонт может быть проведён за счёт текущих взносов. В случае более серьёзной проблемы понадобятся дополнительные средства. Если управляющие игнорируют обращение, остаётся вариант подачи жалобы в жилинспекцию.

Где взять деньги на ремонт крыши

Существует несколько рабочих способов финансирования ремонта. Выбор зависит от срочности и масштаба повреждений.

1. Целевой сбор с соседями.

Самый быстрый способ для небольшого ремонта. Нужно провести собрание, принять решение о ремонте и сумме, набрать 51% голосов, найти подрядчика, заключить договор и собрать деньги. Плюс — быстрый результат. Минус — не все могут сразу внести нужную сумму, но сбор можно разбить на несколько месяцев.

2. Накопления на капремонт.

Каждый дом обязан иметь накопительный счёт, куда жильцы ежемесячно откладывают деньги на крупные работы. Для использования средств необходимо провести собрание, набрать 51% голосов и заключить договор с подрядчиком. Плюс — не нужно искать крупную сумму сразу. Минус — при срочном ремонте ждать накоплений придётся долго, иногда годами.

3. Программа модернизации с участием государства.

Если средств нет ни сейчас, ни на накопительном счёте, можно подключить государство. В Казахстане с 2011 года действует программа модернизации домов: ремонт проводится за бюджетные деньги, а жильцы потом возвращают сумму в рассрочку на 7–15 лет. Это комплексный подход: крышу меняют полностью, восстанавливают вентиляцию, фасад, инженерные сети и лифты. Плюсы — ремонт «под ключ», не нужно собирать деньги самостоятельно, ежемесячный платёж обычно небольшой. Минусы — длительный срок выплат и часть суммы уходит на проект и смету.

Важные советы при ремонте

Независимо от выбранного способа, нельзя пускать ремонт на самотёк. Необходимо контролировать подрядчиков, внимательно читать договоры и следить за ходом работ. Даже потраченные деньги не гарантируют качество, если контроль отсутствует. Чем раньше жильцы договорятся и начнут ремонт, тем дешевле и эффективнее будет решение проблемы. Затягивание всегда обходится дороже, а последствия протечки способны затронуть не только ваш этаж, но и соседей сверху и снизу.