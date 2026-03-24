Известный казахстанский блогер объявлен в межгосударственный розыск

В Казахстане развернулась масштабная операция по поиску известного блогера, которого подозревают в пособничестве в организации незаконного интернет-казино. Сведения о розыске поступили от Департамента финансовых расследований (АФМ) по Астане, а новость уже получила широкий резонанс в медиа-пространстве, сообщает Lada.kz.

Ильяр Ювашев, более известный в сети под псевдонимом andersonchik1, 23 июня 1998 года рождения, официально объявлен в розыск. Его подозревают в участии в деятельности незаконного интернет-казино, которое функционировало без лицензии на территории Казахстана.

По данным АФМ, Ювашев в 2024–2025 годах активно участвовал в создании и управлении сетью онлайн-казино, включая популярный ресурс mellstroy.game. Для сокрытия финансовых потоков и легализации поступлений были зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использовались POS-терминалы и электронные платежные инструменты. Общая сумма, прошедшая через эти каналы, превышает 3,6 млрд тенге.

Как искать блогера и гарантии конфиденциальности

Департамент АФМ призывает всех, кто обладает информацией о местонахождении Ильяра Ювашева, обращаться по официальным телефонам дежурной части в Астане. Гарантируется полная анонимность и вознаграждение за помощь в поимке разыскиваемого.

Контакты:

+7 7172 70 84 79 (вн.21384) – дежурная часть ДЭР Астаны.