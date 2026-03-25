Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Казахстан с рабочим визитом 25–27 марта

Председатель правительства России Михаил Мишустин с 25 по 27 марта совершит рабочий визит в Казахстан. По данным пресс-службы российского кабмина, поездка будет насыщенной и охватит сразу несколько ключевых направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Центральным элементом программы станут российско-казахстанские правительственные переговоры, которые пройдут в Астана. Ожидается, что стороны обсудят широкий спектр вопросов — от экономики до гуманитарной сферы, что подчеркивает стратегический характер отношений между двумя странами.

Фокус на экономике, технологиях и гуманитарных связях

В ходе переговоров особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, а также углублению взаимодействия в научно-технической сфере. Речь идет не только о текущих проектах, но и о формировании новых направлений партнерства.

В повестке — расширение совместных инициатив в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспортной инфраструктуре. Эти отрасли остаются базовыми для двустороннего сотрудничества, однако в последние годы акцент все больше смещается в сторону высоких технологий и цифровой экономики.

Не останется без внимания и культурно-гуманитарная составляющая. Взаимодействие в сфере образования и культурных обменов продолжает укрепляться, формируя долгосрочную основу для партнерства.

Евразийская интеграция: ключевая тема визита

Отдельным блоком программы станет участие Михаила Мишустина в заседании Евразийский межправительственный совет, которое пройдет 26–27 марта в Шымкент.

На площадке совета будут обсуждаться вопросы углубления интеграции стран Евразийский экономический союз. В центре внимания — развитие промышленной кооперации, совершенствование таможенного администрирования и укрепление макроэкономической стабильности в странах объединения.

Кроме того, участники затронут темы защиты прав потребителей и развития интегрированной информационной системы союза, что свидетельствует о стремлении ЕАЭС адаптироваться к цифровой трансформации экономики.

Digital Qazaqstan 2026: ставка на цифровое будущее

Еще одним важным пунктом визита станет участие российского премьера в форуме Digital Qazaqstan 2026, который также пройдет в Шымкенте.

Ожидается, что выступление Мишустина будет посвящено вопросам цифровизации, развитию технологий и внедрению инновационных решений в государственном управлении и экономике. Форум станет площадкой для обсуждения будущего цифрового пространства региона и усиления технологического партнерства.

Казахстан как стратегический партнер России

В российском правительстве подчеркивают, что Казахстан остается одним из ключевых торговых партнеров России. На сегодняшний день в стране реализуется более 170 крупных инвестиционных проектов с участием российского капитала.

Сотрудничество охватывает широкий спектр отраслей — от машиностроения и химической промышленности до атомной энергетики. Такая диверсификация свидетельствует о глубокой взаимозависимости экономик двух стран.

Дополнительным фактором устойчивости отношений является географическая близость: Россия и Казахстан имеют самую протяженную сухопутную границу в мире. При этом большинство российских регионов активно взаимодействуют с казахстанскими акиматами, формируя плотную сеть межрегиональных связей.

Визит с долгосрочным прицелом

Предстоящая поездка Михаила Мишустина в Казахстан выходит за рамки протокольного мероприятия. Она отражает стремление сторон не только сохранить, но и переосмыслить формат сотрудничества в условиях меняющейся глобальной повестки.

Переговоры, участие в интеграционных структурах и акцент на цифровую экономику показывают, что Москва и Астана делают ставку на углубление партнерства — от традиционных отраслей к технологиям будущего.