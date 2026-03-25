Казахстан бросает вызов напряжённости на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев выразил глубокую обеспокоенность нарастающей напряженностью в странах Ближнего Востока и подчеркнул необходимость урегулирования конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами. Об этом он заявил в ходе встречи с послом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом аль-Арики, состоявшейся 24 марта в Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Диалог и сотрудничество как инструмент безопасности

В ходе беседы представители двух стран обсудили текущую ситуацию в регионе, отметив при этом высокую степень политического диалога между Казахстаном и ОАЭ. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей, которые, по мнению сторон, играют ключевую роль в стабильности и развитии межгосударственных отношений.

Дипломатия вместо конфликта

Ермек Кошербаев подчеркнул, что Казахстан настаивает на разрешении любых споров на основе международного права и исключительно через политико-дипломатические каналы. Министр отметил, что эскалация конфликтов в регионе представляет серьёзную угрозу международной безопасности и требует совместных усилий мирового сообщества.

Координация на международной арене

Стороны также подтвердили намерение развивать двустороннее сотрудничество на международных площадках и координировать действия в рамках глобальных организаций. Такой подход, по мнению казахстанской стороны, позволяет не только укреплять региональную безопасность, но и повышать влияние стран Центральной Азии и Ближнего Востока в мировой дипломатии.

Неожиданный взгляд: Казахстан как посредник в ближневосточных кризисах

Эксперты отмечают, что Казахстан, традиционно позиционирующий себя как нейтральное государство и центр международного диалога, может сыграть роль важного посредника в урегулировании ближневосточных кризисов. Активная дипломатия и координация с партнёрами, такими как ОАЭ, демонстрируют готовность страны выступать в роли платформы для мирного разрешения конфликтов.