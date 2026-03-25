Аренда квартиры и депозит: правила для арендаторов в Казахстане

В Казахстане при поиске съёмного жилья одна из самых частых встречающихся требований — внесение депозита. Он позиционируется как гарантия, защищающая арендодателя от неожиданных проблем, таких как неуплата аренды или порча имущества. Но насколько законно это требование и какие права есть у арендатора? Юристы раскрывают нюансы депозитных практик и дают советы, как защитить свои средства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: freepik

Что такое депозит и нужно ли его вносить

Депозит — это определённая сумма денег, которую арендодатель может потребовать при заселении. Она служит страховкой: если квартирант съезжает без предупреждения, не оплачивает аренду или портит имущество, арендодатель имеет право удержать часть или всю сумму депозита.

Однако законодательство Казахстана не делает депозит обязательным. По словам юриста Бахыта Касымбекова, этот взнос носит исключительно добровольный характер. Его размер, условия внесения и возврата определяются только по согласованию сторон. «Если арендатор не хочет вносить депозит, это его право. Всё решается индивидуально и фиксируется в договоре», — пояснил юрист.

Чаще всего сумма депозита приравнивается к месячной арендной плате, но в отдельных случаях может быть меньше или больше. На практике найти квартиру без депозита почти невозможно, поэтому важно знать, как правильно оформить этот платеж, чтобы впоследствии вернуть его без проблем.

Как оформить депозит, чтобы защитить свои права

Ключевой момент — включение всех условий по депозиту в договор аренды. Согласно юристу Анаре Отбасаровой, договор должен максимально защищать права арендатора и предусматривать конкретные случаи удержания депозита и условия его возврата.

Необходимо прописать:

сумму депозита цифрами и прописью, в тенге;

случаи удержания: например, повреждение мебели или техники, задолженность по коммунальным платежам;

порядок возврата: если после окончания аренды имущество в порядке, долгов нет — депозит возвращается в полном объёме.

Иногда в договоре прописывают, что депозит может быть использован в качестве оплаты последнего месяца аренды. Также важно оговорить, что будет с депозитом при досрочном расторжении договора — по стандартной практике, если арендатор съезжает раньше, депозит остаётся у владельца квартиры.

Особое внимание следует уделить документальному подтверждению передачи денег. Если депозит переводится онлайн, в сообщении следует указать: «депозит за квартиру». При передаче наличными важно получить расписку о получении, а идеальный вариант — если арендодатель зарегистрирован как ИП и выдаст фискальный чек.

Когда депозит остаётся у владельца

Депозит служит арендодателю страховкой на случай нарушения условий договора или порчи имущества. Но удержание средств должно быть законным и обоснованным.

Депозит не возвращается, если:

арендатор досрочно расторгает договор без согласования с владельцем;

остаются долги по коммунальным платежам или арендной плате;

выявляется порча или пропажа имущества, причём вина должна быть доказана.

По словам юриста Анаре Отбасаровой, арендодатель не может просто обвинить жильца в порче и удержать депозит. Защитить свои права поможет акт приёма-передачи, составленный при заселении. В нём фиксируются все предметы мебели и техники, их количество, марки и состояние, включая мелкие дефекты или следы ремонта. Такой документ является доказательством состояния квартиры на момент въезда и облегчает возврат депозита.

Что делать, если депозит не возвращают

Если владелец отказывается возвращать депозит без законных оснований, у арендатора есть несколько вариантов действий.

Юрист Бахыт Касымбеков советует:

Проживать в квартире ещё один месяц без оплаты аренды, компенсируя депозит;

Написать досудебную претензию арендодателю с указанием срока возврата депозита. Претензию необходимо вручить лично.

Если по истечении срока депозит не возвращён, следующий шаг — подача искового заявления в суд. Важно сохранять все документы, подтверждающие внесение депозита и соблюдение условий договора, чтобы обеспечить успешное судебное разбирательство.

Итог

Депозит при аренде квартиры в Казахстане — это добровольный инструмент защиты арендодателя, а не законное требование. Чтобы избежать конфликтов и не потерять деньги, арендатору нужно:

тщательно составлять договор аренды;

фиксировать передачу депозита документально;

составлять акт приёма-передачи имущества;

при проблемах — действовать через претензию и, при необходимости, через суд.

Знание этих правил позволяет снять многие риски аренды и сохранить свои средства, даже если арендодатель решит действовать недобросовестно.