Власти Казахстана приняли принципиальное решение

Создание нового города Алатау не должно стать поводом для массового перемещения бизнеса из других регионов страны. Об этом в кулуарах совместного заседания палат парламента заявил вице-премьер Канат Бозумбаев, подчеркнув, что государство будет строго следить за инвестиционной дисциплиной и распределением налоговых льгот, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Льготы только для стратегических отраслей

По словам Каната Бозумбаева, налоговые преференции в Алатау будут предоставляться не отдельным проектам, а приоритетным отраслям экономики. На данный момент таких отраслей пять, но в будущем их число может увеличиться.

«Неважно, будет это иностранный инвестор или казахстанский предприниматель, – подчеркнул вице-премьер. – Главный принцип: нельзя допустить релокацию бизнеса из Алматы и Алматинской области. Если бизнесмен инвестирует в Алатау, но при этом снижает налоговую нагрузку в других регионах, мы будем контролировать такие шаги и при необходимости ограничивать преференции».

Для компаний, которые планируют экспортировать продукцию из Алатау, предусмотрено условие создания дочернего предприятия внутри города. Только такие предприятия смогут претендовать на налоговые льготы, тогда как компании, находящиеся за пределами города, никаких преференций получать не будут. Контроль распространяется и на финансовые институты, банки, а также другие виды бизнеса.

Земля и инвестиции: жесткие условия для владельцев

Помимо налоговой политики, особое внимание уделено земельным ресурсам Алатау. Вице-премьер отметил, что общая площадь территории нового города составляет 88 тыс. гектаров. При этом около 37 тыс. га находятся в частной собственности, 27–28 тыс. га сданы в долгосрочную аренду аграриям, около 10 тыс. га заняты административными и военными объектами, аэропортами и спецслужбами, а еще 10 тыс. га также сданы в аренду.

Государство планирует стимулировать эффективное использование земли. Если владельцы в течение двух лет не найдут инвесторов для совместных проектов и не начнут реализовывать бизнес-планы в рамках генерального плана, налоговая ставка для них возрастет в 10 раз. Такой механизм должен мотивировать собственников активнее развивать землю и инвестировать в новые отрасли.

Альтернативные варианты для собственников

Вице-премьер озвучил дополнительные пути решения: владельцам земельных участков предлагается использовать землю в сопредельных районах Алматинской, Жамбылской и других областей для ведения крестьянского хозяйства. Также существует вариант выкупа права аренды государством с последующей сдачей земель инвесторам по выбранным отраслям сроком до 99 лет.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что бездействие недопустимо: если земля не будет освоена в течение двух лет, налог для владельцев возрастет в 10–15 раз. «То, что позволяли латифундисты — захватил и ничего не делал — здесь не пройдет», — резюмировал зампремьера.

Контроль и прозрачность как главные приоритеты

Таким образом, формирование нового города Алатау станет инструментом развития приоритетных отраслей экономики, а не площадкой для «налоговой миграции» бизнеса. Государство сохраняет жесткий контроль над распределением льгот и инвестиций, стремясь обеспечить прозрачность, эффективность и справедливость для всех участников экономического процесса.