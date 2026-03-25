Уязвимость нефтяных поставок и роль КТК стали темой переговоров Казахстана и США

В рамках международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел ряд стратегических встреч, сосредоточив внимание на вопросах глобальной энергетической безопасности, устойчивого развития экспортных маршрутов и укрепления инвестиционного сотрудничества между двумя странами, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба Минэнерго Казахстана

Одной из ключевых тем диалога стала роль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который обеспечивает транспортировку около 2% мирового объема нефти.

Американские инвестиции как двигатель казахстанской энергетики

В ходе встречи с министром энергетики США Кристофером Райтом стороны подчеркнули значимость американских инвестиций в развитие казахстанской энергетической отрасли. На сегодня общий объем вложений США в эту сферу превышает 60 миллиардов долларов, а ключевыми объектами сотрудничества выступают крупнейшие месторождения страны — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Именно эти проекты формируют порядка 70% добычи нефти Казахстана, а также обеспечивают значительную долю мировой добычи американских энергетических мейджоров, таких как ExxonMobil и Chevron.

КТК как стратегический коридор поставок

Министры акцентировали внимание на вопросах логистики и бесперебойных поставках энергоносителей на глобальные рынки. Аккенженов подчеркнул, что КТК является «фундаментальным элементом» для надежного транзита нефти, а совместная работа по сохранению внесанкционного статуса трубопровода создает условия для стабильного функционирования мирового энергорынка. В контексте этого Казахстан подтвердил настрой на прагматичный диалог со всеми участниками процесса, что делает страну надежным партнером для международных инвесторов и стратегических союзников.

Развитие транскаспийских маршрутов

Особое внимание было уделено перспективам Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием системы Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД). Планируется, что объемы перевозок по данному направлению в ближайшем будущем достигнут 2,1 миллиона тонн в год, что открывает новые возможности для диверсификации экспортных путей и снижения зависимости от одного маршрута.

Технологическое и стратегическое партнерство

Ерлан Аккенженов также подчеркнул, что Казахстан обладает значительным потенциалом природных ресурсов и открыт к углублению технологического партнерства с международными корпорациями. Стороны обсудили возможность максимально эффективного использования транспортного потенциала Каспийского моря для доставки сырья на мировые рынки, что позволяет укреплять позиции страны как надежного игрока глобальной энергетической арены.

