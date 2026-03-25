Уязвимость нефтяных поставок и роль КТК стали темой переговоров Казахстана и США

В рамках международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел ряд стратегических встреч, сосредоточив внимание на вопросах глобальной энергетической безопасности, устойчивого развития экспортных маршрутов и укрепления инвестиционного сотрудничества между двумя странами, сообщает Lada.kz.
Одной из ключевых тем диалога стала роль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который обеспечивает транспортировку около 2% мирового объема нефти.
В ходе встречи с министром энергетики США Кристофером Райтом стороны подчеркнули значимость американских инвестиций в развитие казахстанской энергетической отрасли. На сегодня общий объем вложений США в эту сферу превышает 60 миллиардов долларов, а ключевыми объектами сотрудничества выступают крупнейшие месторождения страны — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Именно эти проекты формируют порядка 70% добычи нефти Казахстана, а также обеспечивают значительную долю мировой добычи американских энергетических мейджоров, таких как ExxonMobil и Chevron.
Министры акцентировали внимание на вопросах логистики и бесперебойных поставках энергоносителей на глобальные рынки. Аккенженов подчеркнул, что КТК является «фундаментальным элементом» для надежного транзита нефти, а совместная работа по сохранению внесанкционного статуса трубопровода создает условия для стабильного функционирования мирового энергорынка. В контексте этого Казахстан подтвердил настрой на прагматичный диалог со всеми участниками процесса, что делает страну надежным партнером для международных инвесторов и стратегических союзников.
Особое внимание было уделено перспективам Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием системы Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД). Планируется, что объемы перевозок по данному направлению в ближайшем будущем достигнут 2,1 миллиона тонн в год, что открывает новые возможности для диверсификации экспортных путей и снижения зависимости от одного маршрута.
Ерлан Аккенженов также подчеркнул, что Казахстан обладает значительным потенциалом природных ресурсов и открыт к углублению технологического партнерства с международными корпорациями. Стороны обсудили возможность максимально эффективного использования транспортного потенциала Каспийского моря для доставки сырья на мировые рынки, что позволяет укреплять позиции страны как надежного игрока глобальной энергетической арены.
Комментарии0 комментарий(ев)