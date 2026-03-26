Переводы между родственниками больше не считаются безопасными в Казахстане

С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила контроля мобильных переводов, которые кардинально изменили подход к мониторингу финансовых операций граждан. Теперь банки и финансовые организации имеют возможность выявлять физлиц, чьи денежные переводы могут вызвать интерес у налоговых органов, даже если речь идёт о привычных операциях между родственниками, сообщает Lada.kz.
Согласно постановлениям Министерства финансов, под особый контроль попадают граждане, которые в течение трёх последовательных месяцев получают переводы от 100 и более различных отправителей. При этом суммарная сумма поступлений должна превышать 1 миллион тенге.
Важно отметить, что проверяется не общее число транзакций, а именно количество уникальных отправителей. Контроль активируется только при одновременном выполнении обоих условий. Если соблюдается лишь одно из них — например, высокий объём поступлений от ограниченного числа людей — проверка не инициируется.
Эксперты отмечают, что такие меры призваны выявлять схемы, при которых деньги «ходят кругами» между множеством участников, создавая видимость многочисленных операций для обхода налогового контроля.
В Министерстве финансов подчеркнули, что ряд переводов не подпадает под мониторинг. К исключениям относятся переводы между собственными счетами, пополнение личной карты через банкоматы, официальные выплаты вроде зарплаты или пособий, а также переводы между близкими родственниками.
Эти операции считаются бытовыми и не вызывают интереса со стороны налоговых органов, поскольку их характер не предполагает использования схем по обналичиванию или дроблению средств.
Несмотря на наличие исключений, налоговая может обратить внимание на привычные переводы в отдельных ситуациях. Особенно если деньги регулярно переводятся «туда и обратно» между одними и теми же людьми. Такие действия могут восприниматься как попытка обналичивания или дробления суммы на несколько транзакций для обхода лимитов.
Юрист Чингис Оралбаев приводит наглядный пример: сын регулярно переводил матери крупные суммы, после чего она возвращала деньги обратно. Подобные схемы при высокой частоте операций и отсутствии объяснений могут стать поводом для разбирательства.
Эксперты советуют тщательно оформлять переводы, указывая точное назначение платежа. Рекомендуется избегать регулярных операций без ясной цели и документального подтверждения.
Следование этим рекомендациям помогает снизить вероятность проверки со стороны банков и налоговых органов и минимизировать риск ненужных разбирательств. В случае сомнений финансовые специалисты советуют консультироваться с юристами и тщательно отслеживать свои переводы.
