26.03.2026, 07:44

Переводы между родственниками больше не считаются безопасными в Казахстане

С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила контроля мобильных переводов, которые кардинально изменили подход к мониторингу финансовых операций граждан. Теперь банки и финансовые организации имеют возможность выявлять физлиц, чьи денежные переводы могут вызвать интерес у налоговых органов, даже если речь идёт о привычных операциях между родственниками, сообщает Lada.kz. 

Фото: rg.ru
Новые критерии контроля: кто попадает под проверку

Согласно постановлениям Министерства финансов, под особый контроль попадают граждане, которые в течение трёх последовательных месяцев получают переводы от 100 и более различных отправителей. При этом суммарная сумма поступлений должна превышать 1 миллион тенге.

Важно отметить, что проверяется не общее число транзакций, а именно количество уникальных отправителей. Контроль активируется только при одновременном выполнении обоих условий. Если соблюдается лишь одно из них — например, высокий объём поступлений от ограниченного числа людей — проверка не инициируется.

Эксперты отмечают, что такие меры призваны выявлять схемы, при которых деньги «ходят кругами» между множеством участников, создавая видимость многочисленных операций для обхода налогового контроля.

Какие переводы остаются вне внимания налоговой

В Министерстве финансов подчеркнули, что ряд переводов не подпадает под мониторинг. К исключениям относятся переводы между собственными счетами, пополнение личной карты через банкоматы, официальные выплаты вроде зарплаты или пособий, а также переводы между близкими родственниками.

Эти операции считаются бытовыми и не вызывают интереса со стороны налоговых органов, поскольку их характер не предполагает использования схем по обналичиванию или дроблению средств.

Когда даже переводы между родными вызывают вопросы

Несмотря на наличие исключений, налоговая может обратить внимание на привычные переводы в отдельных ситуациях. Особенно если деньги регулярно переводятся «туда и обратно» между одними и теми же людьми. Такие действия могут восприниматься как попытка обналичивания или дробления суммы на несколько транзакций для обхода лимитов.

Юрист Чингис Оралбаев приводит наглядный пример: сын регулярно переводил матери крупные суммы, после чего она возвращала деньги обратно. Подобные схемы при высокой частоте операций и отсутствии объяснений могут стать поводом для разбирательства.

Как снизить риск проверки

Эксперты советуют тщательно оформлять переводы, указывая точное назначение платежа. Рекомендуется избегать регулярных операций без ясной цели и документального подтверждения.

Следование этим рекомендациям помогает снизить вероятность проверки со стороны банков и налоговых органов и минимизировать риск ненужных разбирательств. В случае сомнений финансовые специалисты советуют консультироваться с юристами и тщательно отслеживать свои переводы.

