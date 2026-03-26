В Казахстане появится новый иностранный банк

Впервые на казахстанском рынке готовится к открытию дочерний банк крупного иностранного игрока – Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) . Разрешение на создание филиала было официально выдано Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), что открывает путь для выхода банка Объединенных Арабских Эмиратов на рынок страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

ADCB входит в число крупнейших банков ОАЭ и пользуется высокой репутацией на международной арене. Основным акционером банка выступает инвестиционная компания Mubadala Investment Company PJSC, полностью подконтрольная правительству Абу-Даби. По словам представителей АРРФР, это обеспечивает «высокий уровень институциональной поддержки и надежности», что особенно важно для иностранных инвестиций на казахстанском рынке.

Банк имеет международные кредитные рейтинги A+/F1/Stable по шкале Fitch Ratings, а его финансовые показатели демонстрируют стабильность и устойчивость: по состоянию на 31 декабря 2025 года совокупные активы ADCB превышали 210 млрд долларов США, собственный капитал — более 24 млрд долларов США, а чистая прибыль за год составила свыше 3 млрд долларов США.

Дочерний банк в Казахстане: стратегия и поддержка

Новый казахстанский филиал ADCB будет полностью принадлежать материнской структуре. ADCB обеспечит формирование уставного капитала, стратегическое управление, а также финансовую и операционную поддержку дочернего банка в полном соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Сейчас банк получил разрешение на открытие дочернего предприятия, согласие на статус банковского холдинга и официальное разрешение на создание организации. Универсальная банковская лицензия будет выдана после завершения всех подготовительных процедур и формирования внутренней инфраструктуры.

Развитие услуг и исламское финансирование

В планах нового банка предоставление полного спектра банковских услуг для физических и юридических лиц. Особое внимание будет уделено развитию исламского финансирования через механизм "исламского окна", что позволит расширить продуктовую линейку и повысить доступность альтернативных финансовых инструментов на рынке.

По мнению экспертов АРРФР, открытие дочернего банка ADCB станет важным шагом для повышения конкуренции в банковском секторе Казахстана, расширения спектра услуг для бизнеса и населения, а также привлечения международного капитала в страну.

Международный капитал приходит в Казахстан

Приход иностранного банка с государственной поддержкой одного из крупнейших инвестиционных холдингов мира может стать индикатором укрепления доверия к казахстанскому финансовому рынку и создания дополнительных возможностей для инвесторов.

По словам представителей агентства, открытие банка создаст новые точки доступа для международных финансовых инструментов, улучшит качество обслуживания клиентов и стимулирует развитие сектора частного и корпоративного банковского обслуживания.