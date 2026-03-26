Казахстан меняет правила переселения

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подготовило новый проект изменений в Правила добровольного переселения лиц, направленный на повышение мобильности и эффективности трудовой силы в регионах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: arnapress.kz

Инициатива связана с необходимостью укрепления закрепляемости граждан, переселяющихся в новые территории. Практика последних лет показала, что отсутствие официального трудоустройства приводит к повторной миграции, снижению уровня социальной стабильности и росту финансовой нагрузки на местные бюджеты.

Новый подход к переселенцам и кандасам

Согласно проекту приказа, который уже размещён на портале «Открытые НПА» для общественного обсуждения до 6 апреля 2026 года, к переселенцам и кандасам будет предъявляться обязательное требование официального трудоустройства в регионе их нового проживания.

Для подтверждения соблюдения этого требования граждане должны будут предоставлять сведения о своей занятости, а также обеспечивать регулярные социальные отчисления. В Министерстве труда подчеркнули, что такой подход позволит не только закрепить людей в новых местах, но и улучшить экономическую ситуацию в регионах, где реализуются программы переселения.

Общественное обсуждение и дальнейшие шаги

Размещение проекта на платформе «Открытые НПА» даёт возможность всем заинтересованным гражданам и организациям ознакомиться с инициативой, высказать свои замечания и предложения до 6 апреля 2026 года. После завершения публичного обсуждения документ будет доработан и направлен на утверждение, что позволит уже в ближайшие месяцы ввести новые правила в действие.

По мнению экспертов, такой подход к трудоустройству переселенцев может стать инструментом не только экономической стабилизации регионов, но и укрепления социальной ответственности самих граждан, обеспечивая более устойчивую интеграцию в новые сообщества.