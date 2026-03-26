Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
26.03.2026, 11:34

Казахстан меняет правила переселения

Новости Казахстана

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подготовило новый проект изменений в Правила добровольного переселения лиц, направленный на повышение мобильности и эффективности трудовой силы в регионах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. 

Фото: arnapress.kz
Фото: arnapress.kz

Инициатива связана с необходимостью укрепления закрепляемости граждан, переселяющихся в новые территории. Практика последних лет показала, что отсутствие официального трудоустройства приводит к повторной миграции, снижению уровня социальной стабильности и росту финансовой нагрузки на местные бюджеты.

Новый подход к переселенцам и кандасам

Согласно проекту приказа, который уже размещён на портале «Открытые НПА» для общественного обсуждения до 6 апреля 2026 года, к переселенцам и кандасам будет предъявляться обязательное требование официального трудоустройства в регионе их нового проживания.

Для подтверждения соблюдения этого требования граждане должны будут предоставлять сведения о своей занятости, а также обеспечивать регулярные социальные отчисления. В Министерстве труда подчеркнули, что такой подход позволит не только закрепить людей в новых местах, но и улучшить экономическую ситуацию в регионах, где реализуются программы переселения.

Общественное обсуждение и дальнейшие шаги

Размещение проекта на платформе «Открытые НПА» даёт возможность всем заинтересованным гражданам и организациям ознакомиться с инициативой, высказать свои замечания и предложения до 6 апреля 2026 года. После завершения публичного обсуждения документ будет доработан и направлен на утверждение, что позволит уже в ближайшие месяцы ввести новые правила в действие.

По мнению экспертов, такой подход к трудоустройству переселенцев может стать инструментом не только экономической стабилизации регионов, но и укрепления социальной ответственности самих граждан, обеспечивая более устойчивую интеграцию в новые сообщества.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь