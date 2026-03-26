Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
26.03.2026, 12:04

В Казахстане предложили ввести «тест на идиота»

Новости Казахстана 0 606

Улицы крупных городов Казахстана всё чаще превращаются в арены несанкционированных гонок, создавая угрозу для пешеходов и участников дорожного движения. В ответ на рост нарушений безопасности известные эксперты и бывшие чиновники предлагают радикально пересмотреть подход к наказанию лихачей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Одним из таких предложений поделился сенатор и бывший заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, который считает, что для таких водителей нужно ужесточать меры — вплоть до лишения прав и введения "тестов на идиота".

Почему обычные штрафы не работают

По словам Марата Кожаева, полиция в Казахстане ведёт активную работу по выявлению нарушителей, но ресурсы правоохранительных органов ограничены.

«Мы же не можем за каждым гонщиком поставить одного полицейского и контролировать», — подчеркнул сенатор, указывая на системный пробел в обеспечении безопасности на дорогах.

Он отметил, что большинство водителей — примерно 95 процентов — соблюдают правила дорожного движения, однако небольшая, но агрессивная группа из 5–6 процентов регулярно нарушает законы, иногда совершая сотни правонарушений. Именно на этих систематических нарушителей, по мнению Кожаева, должны быть направлены новые, более строгие меры.

Предложения по ужесточению наказаний

Сенатор предлагает комплексный подход к борьбе с лихачами:

  • Лишение привилегий и скидок на штрафы. Сейчас водители могут рассчитывать на частичное смягчение санкций, например, 50-процентные скидки при оплате штрафов. Кожаев считает, что систематические нарушители не должны получать подобных льгот и обязаны платить полностью.
  • Изъятие водительских прав и пересдача экзаменов. Нарушителей планируется лишать права управления транспортом и отправлять на повторное обучение, чтобы убедиться в их знаниях и способности соблюдать ПДД.
  • Введение специальных тестов. Сенатор обратился к опыту Германии, где для особо опасных водителей существует так называемый «Idioten-Test» или «тест на идиота». Этот экзамен проверяет психологическую готовность и способность водителя безопасно управлять автомобилем. В Казахстане рассматривается возможность применения аналогичной практики, вплоть до комплексного тестирования повторных нарушителей.

Безопасность превыше всего

Эксперты подчёркивают, что рост количества уличных гонок напрямую связан с недостаточной профилактикой и мягкостью действующих наказаний. «Изменение правил игры», как выразился Кожаев, должно включать не только штрафы, но и системное выявление повторных нарушителей, создание баз данных и применение специальных психологических тестов.

По мнению сенатора, такие меры помогут не только снизить количество аварий и нарушений, но и сформировать культуру ответственного вождения в стране, где безопасность на дорогах станет приоритетом для всех участников движения.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь