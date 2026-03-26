В Казахстане предложили ввести «тест на идиота»

Улицы крупных городов Казахстана всё чаще превращаются в арены несанкционированных гонок, создавая угрозу для пешеходов и участников дорожного движения. В ответ на рост нарушений безопасности известные эксперты и бывшие чиновники предлагают радикально пересмотреть подход к наказанию лихачей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Одним из таких предложений поделился сенатор и бывший заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, который считает, что для таких водителей нужно ужесточать меры — вплоть до лишения прав и введения "тестов на идиота".
По словам Марата Кожаева, полиция в Казахстане ведёт активную работу по выявлению нарушителей, но ресурсы правоохранительных органов ограничены.
«Мы же не можем за каждым гонщиком поставить одного полицейского и контролировать», — подчеркнул сенатор, указывая на системный пробел в обеспечении безопасности на дорогах.
Он отметил, что большинство водителей — примерно 95 процентов — соблюдают правила дорожного движения, однако небольшая, но агрессивная группа из 5–6 процентов регулярно нарушает законы, иногда совершая сотни правонарушений. Именно на этих систематических нарушителей, по мнению Кожаева, должны быть направлены новые, более строгие меры.
Сенатор предлагает комплексный подход к борьбе с лихачами:
Эксперты подчёркивают, что рост количества уличных гонок напрямую связан с недостаточной профилактикой и мягкостью действующих наказаний. «Изменение правил игры», как выразился Кожаев, должно включать не только штрафы, но и системное выявление повторных нарушителей, создание баз данных и применение специальных психологических тестов.
По мнению сенатора, такие меры помогут не только снизить количество аварий и нарушений, но и сформировать культуру ответственного вождения в стране, где безопасность на дорогах станет приоритетом для всех участников движения.
