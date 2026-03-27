Что нужно знать водителям о своих правах в Казахстане

Казахстанцам напомнили о важной детали, которая может оказаться особенно актуальной перед поездкой за границу: заменить водительское удостоверение можно заранее, не дожидаясь окончания срока его действия. Причем для этого в ряде случаев даже не придется посещать спецЦОН, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Разъяснение по этому поводу предоставили в пресс-службе НАО «Госкорпорация “Правительство для граждан”» в ответ на обращение одного из жителей страны. Его вопрос оказался весьма практичным и, как выяснилось, касается многих автомобилистов, которые готовятся к выезду за пределы Казахстана и хотят заранее привести документы в порядок.

Поводом для обращения стала ситуация, знакомая многим: срок действия водительского удостоверения еще не подошел к концу, однако поездка за границу уже запланирована, и водитель решил не откладывать замену документа на последний момент.

Почему вопрос о замене прав стал особенно актуальным

На практике многие казахстанцы предпочитают заранее обновлять важные документы, если впереди ожидается отпуск, командировка, переезд или длительное пребывание за рубежом. Особенно это касается водительских прав, поскольку в некоторых странах и при аренде автомобилей за границей особое внимание обращают не только на наличие удостоверения, но и на его актуальность, срок действия и общее состояние документа.

Даже если до окончания срока еще остается несколько месяцев или, как в данном случае, целый год, часть водителей предпочитает не рисковать и оформить новое удостоверение заранее. Это позволяет избежать лишних вопросов в поездке, а также избавляет от необходимости решать бюрократические задачи в неудобное время.

Именно с таким запросом и обратился казахстанец к специалистам. Он пояснил, что срок действия его водительского удостоверения еще не истек, однако в связи с предстоящей зарубежной поездкой он хотел бы заменить документ заранее. Главный вопрос, который его интересовал, был вполне конкретным: обязательно ли для этого лично обращаться в спецЦОН.

В госкорпорации дали однозначный ответ

В «Правительстве для граждан» пояснили, что обязательного посещения спецЦОНа в такой ситуации не требуется. Если водительское удостоверение еще действительно, заменить его можно дистанционно — через цифровые сервисы.

Иными словами, казахстанцам доступна более удобная процедура, которая позволяет оформить замену документа без лишних поездок и ожидания в очередях. Это особенно важно для тех, кто ценит время или находится в плотном графике перед вылетом, отъездом или длительной дорогой.

Таким образом, при действующем сроке водительского удостоверения гражданин может воспользоваться онлайн-форматом и подать заявку удаленно, не прибегая к традиционному способу оформления через специализированные центры обслуживания.

Где можно заменить водительское удостоверение онлайн

Как уточнили в госкорпорации, воспользоваться услугой можно через портал электронного правительства, а также через мобильные приложения банков второго уровня. Соответствующий сервис размещен в разделе государственных услуг.

Это означает, что для многих казахстанцев процедура фактически стала частью привычной цифровой экосистемы: оформить замену удостоверения можно через те платформы, которыми люди уже пользуются ежедневно. Такой формат особенно удобен в тех случаях, когда вопрос нужно решить быстро и без дополнительной бюрократии.

Фактически государственная услуга стала доступна в несколько кликов, что особенно актуально на фоне растущего спроса на онлайн-оформление документов. Для граждан это означает меньше потраченного времени, меньше необходимости подстраиваться под рабочие часы центров обслуживания и больше гибкости при планировании поездки.

Есть еще один важный нюанс: медсправка нужна не всегда

Отдельно в госкорпорации обратили внимание на еще один момент, который наверняка заинтересует автомобилистов. Если водитель меняет удостоверение своевременно, то есть не после окончания срока действия, а заранее или в период его актуальности, предоставлять медицинскую справку по форме 073/у не требуется.

Это важное уточнение, поскольку именно необходимость сбора дополнительных документов часто становится причиной откладывания замены прав до последнего момента. В данном случае процедура оказывается заметно проще: если документ еще действующий и речь идет о его своевременной замене, гражданину не придется проходить лишние этапы оформления.

Для водителей это означает не только экономию времени, но и более предсказуемый процесс. Особенно полезной такая информация может оказаться для тех, кто уже собирает пакет документов перед поездкой и пытается заранее понять, какие справки действительно нужны, а какие — нет.

Почему лучше не откладывать замену на последний момент

Хотя формально водительское удостоверение может оставаться действительным еще длительное время, многие казахстанцы все чаще предпочитают решать подобные вопросы заранее. И на это есть вполне понятные причины.

Во-первых, любые поездки за границу требуют тщательной подготовки, а водительские документы нередко входят в число тех бумаг, на которые обращают внимание в первую очередь. Во-вторых, ближе к дате выезда всегда возрастает риск столкнуться с нехваткой времени, техническими задержками или банальной перегрузкой графика.

Кроме того, чем ближе окончание срока действия документа, тем выше вероятность, что вопрос придется решать уже в более напряженном режиме. Поэтому возможность заранее обновить удостоверение без обязательного визита в спецЦОН для многих становится не просто удобством, а реальным способом избежать лишнего стресса.

Что это значит для казахстанских водителей

Разъяснение «Правительства для граждан» фактически снимает один из распространенных вопросов среди автомобилистов: если права еще действуют, но их хочется заменить до истечения срока, сделать это можно без обязательного личного посещения спецЦОНа.

Более того, при своевременной замене процедура становится проще еще и потому, что не требует медицинской справки по форме 073/у. В совокупности это делает процесс более доступным, быстрым и понятным для тех, кто планирует поездки, командировки или длительное пребывание за рубежом.

На фоне растущей цифровизации госуслуг такой подход выглядит логичным продолжением курса на упрощение повседневных процедур для граждан. А для самих водителей это, прежде всего, практичная возможность заранее решить вопрос с документами и не возвращаться к нему уже накануне выезда.