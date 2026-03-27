Судьба 1 июня в Казахстане пока неизвестна

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев дал разъяснения о возможности сделать 1 июня – Международный день защиты детей – официальным выходным в Казахстане. По его словам, в этом году вопрос не стоит на повестке, однако тема периодически возвращается к обсуждению, учитывая общественный интерес, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Акимат области Жетісу

Решение отложено на будущее

Журналисты поинтересовались у министра, планируется ли уже в 2026 году установить 1 июня выходным. Ертаев ответил:

"В этом году мы не планируем поднимать этот вопрос. Он будет рассматриваться после выработки совместных позиций с рядом министерств, вероятно, в следующем году. Сейчас данный вопрос с повестки снят."

Общественный запрос и баланс интересов

Министр подчеркнул, что желание населения добавить новые праздничные дни учитывается, но каждое такое решение требует согласования с работодателями и социальными партнерами:

Любой дополнительный выходной создаёт нагрузку на работодателей

Появляются дополнительные выплаты, перерасчёты премий и зарплат

При прозрачных расчётах и поддержке всех сторон мероприятие может быть одобрено

"Сложно сказать, появится ли этот день как выходной, но обсуждаться он будет", — добавил Ертаев.

Итог

Таким образом, 1 июня пока остаётся обычным рабочим днём в Казахстане. Решение о его переводе в разряд выходных может быть принято только после детального анализа и согласования с ключевыми ведомствами и работодателями.