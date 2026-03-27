Казахстанцам хотят дать право полностью управлять пенсионными накоплениями

В Казахстане идёт обсуждение возможного изменения правил передачи пенсионных накоплений в частное управление. Вопрос уже поднят на уровне Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и может кардинально изменить подход граждан к своим будущим пенсиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Ранее казахстанцы могли перевести на управление частных компаний лишь половину своих пенсионных средств — 50%. Новый подход предлагает расширить эту возможность до полного объёма накоплений: граждане смогут самостоятельно решать, передавать ли все свои средства в частное управление.
Комментарий чиновника:
«Мы считаем более целесообразным и эффективным дать возможность полностью перейти в частное управление», — пояснил заместитель председателя АРРФР Нуржан Турсунханов.
Важно подчеркнуть: этот переход не является обязательным. Каждый гражданин сможет самостоятельно выбрать, оставлять ли часть накоплений под управлением государственных институтов или доверять их полностью частным компаниям.
По словам Турсунханова, доступ к управлению пенсионными активами получат исключительно профессиональные и финансово устойчивые управляющие инвестиционные компании (УИП).
«Разгосударствление положительно скажется на эффективности управления активами и на экономике в целом», — добавил зампред АРРФР.
Таким образом, у казахстанцев появится возможность передавать свои накопления только проверенным компаниям с прозрачной репутацией и стабильной финансовой историей.
С точки зрения инвестиционных рисков, Национальный банк и профессиональные УИП имеют сопоставимые возможности. Это означает, что передача средств в частное управление не создаёт дополнительной угрозы для граждан и остаётся безопасным инструментом.
Эксперты отмечают, что расширение возможностей управления пенсионными накоплениями может стимулировать рост финансовой грамотности населения и повысить общую экономическую эффективность системы.
Эти изменения могут стать одним из ключевых шагов к расширению роли частного сектора в пенсионной системе Казахстана и предоставят гражданам реальный инструмент контроля за своими будущими выплатами.
