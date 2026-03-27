27.03.2026, 07:47

Казахстанцам хотят дать право полностью управлять пенсионными накоплениями

Новости Казахстана 0 555

В Казахстане идёт обсуждение возможного изменения правил передачи пенсионных накоплений в частное управление. Вопрос уже поднят на уровне Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и может кардинально изменить подход граждан к своим будущим пенсиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Полный переход: от половины к 100% накоплений

Ранее казахстанцы могли перевести на управление частных компаний лишь половину своих пенсионных средств — 50%. Новый подход предлагает расширить эту возможность до полного объёма накоплений: граждане смогут самостоятельно решать, передавать ли все свои средства в частное управление.

Комментарий чиновника:

«Мы считаем более целесообразным и эффективным дать возможность полностью перейти в частное управление», — пояснил заместитель председателя АРРФР Нуржан Турсунханов.

Важно подчеркнуть: этот переход не является обязательным. Каждый гражданин сможет самостоятельно выбрать, оставлять ли часть накоплений под управлением государственных институтов или доверять их полностью частным компаниям.

Кто сможет управлять пенсионными деньгами

По словам Турсунханова, доступ к управлению пенсионными активами получат исключительно профессиональные и финансово устойчивые управляющие инвестиционные компании (УИП).

«Разгосударствление положительно скажется на эффективности управления активами и на экономике в целом», — добавил зампред АРРФР.

Таким образом, у казахстанцев появится возможность передавать свои накопления только проверенным компаниям с прозрачной репутацией и стабильной финансовой историей.

Безопасность и риски: мнение экспертов

С точки зрения инвестиционных рисков, Национальный банк и профессиональные УИП имеют сопоставимые возможности. Это означает, что передача средств в частное управление не создаёт дополнительной угрозы для граждан и остаётся безопасным инструментом.

Эксперты отмечают, что расширение возможностей управления пенсионными накоплениями может стимулировать рост финансовой грамотности населения и повысить общую экономическую эффективность системы.

Что это значит для казахстанцев

  • Выбор за гражданами: возможность передавать до 100% накоплений частным компаниям.
  • Профессиональный контроль: доступ к управлению только проверенным и устойчивым УИП.
  • Безопасность: риски сопоставимы с управлением через Национальный банк.
  • Влияние на экономику: предполагаемое улучшение эффективности управления активами.

Эти изменения могут стать одним из ключевых шагов к расширению роли частного сектора в пенсионной системе Казахстана и предоставят гражданам реальный инструмент контроля за своими будущими выплатами.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ключевое слово "ХОТЯТ"
27.03.2026, 03:30
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь