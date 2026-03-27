Армия Казахстана в центре внимания: задержан автор резонансного поста в Threads

В Астане полиция задержала 23-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве и распространении заведомо ложной информации. Дело связано с публикацией в социальной сети Threads, которая обошла тысячи пользователей и вызвала общественный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
23 февраля на платформе Threads появился анонимный пост, автор которого утверждал, что подвергся сексуальному насилию во время прохождения военной службы. Мужчина рассказал, что год назад вернулся из армии и до сих пор страдает от произошедшего, а командир якобы принуждал его к действиям сексуального характера.
Пост был насыщен подробностями, привлекшими внимание пользователей. Автор просил финансовую помощь, ссылаясь на угрозы и необходимость выезда за границу. Для перечисления денег он прикрепил банковские реквизиты, заверяя, что из-за пережитого находится в депрессии и не может продолжать прежние отношения.
Один из внимательных пользователей, усомнившийся в достоверности поста, обратился в полицию для проверки реквизитов. Оперативники усомнились не только в правдивости счетов, но и в самой истории. Проверка показала, что на указанный счет средства переводил 17-летний молодой человек, не подозревая о мошеннической схеме.
Он рассказал, что старый знакомый попросил реквизиты для перевода долга и просил принять другие суммы. За два дня на его счет поступило более 100 переводов от доверчивых граждан.
В ходе расследования полицейские установили личность автора поста и задержали 23-летнего мужчину. Проверка показала: он не служил в армии, а информация о сексуальном насилии была полностью выдумана. Цель публикации — сбор денежных средств под предлогом «страшной истории».
По фактам мошенничества и распространения заведомо ложной информации возбуждены уголовные дела. Задержанный помещен в изолятор временного содержания и арестован по санкции суда. Молодому человеку грозит уголовная ответственность — лишение свободы на несколько лет.
Правоохранители напоминают гражданам:
Как показал этот случай, за громкой историей может скрываться обычный расчет на доверчивость пользователей.
