Армия Казахстана в центре внимания: задержан автор резонансного поста в Threads

В Астане полиция задержала 23-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве и распространении заведомо ложной информации. Дело связано с публикацией в социальной сети Threads, которая обошла тысячи пользователей и вызвала общественный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фейковая история с целью наживы

23 февраля на платформе Threads появился анонимный пост, автор которого утверждал, что подвергся сексуальному насилию во время прохождения военной службы. Мужчина рассказал, что год назад вернулся из армии и до сих пор страдает от произошедшего, а командир якобы принуждал его к действиям сексуального характера.

Пост был насыщен подробностями, привлекшими внимание пользователей. Автор просил финансовую помощь, ссылаясь на угрозы и необходимость выезда за границу. Для перечисления денег он прикрепил банковские реквизиты, заверяя, что из-за пережитого находится в депрессии и не может продолжать прежние отношения.

Бдительность пользователей помогла раскрыть мошенничество

Один из внимательных пользователей, усомнившийся в достоверности поста, обратился в полицию для проверки реквизитов. Оперативники усомнились не только в правдивости счетов, но и в самой истории. Проверка показала, что на указанный счет средства переводил 17-летний молодой человек, не подозревая о мошеннической схеме.

Он рассказал, что старый знакомый попросил реквизиты для перевода долга и просил принять другие суммы. За два дня на его счет поступило более 100 переводов от доверчивых граждан.

Подозреваемый задержан

В ходе расследования полицейские установили личность автора поста и задержали 23-летнего мужчину. Проверка показала: он не служил в армии, а информация о сексуальном насилии была полностью выдумана. Цель публикации — сбор денежных средств под предлогом «страшной истории».

По фактам мошенничества и распространения заведомо ложной информации возбуждены уголовные дела. Задержанный помещен в изолятор временного содержания и арестован по санкции суда. Молодому человеку грозит уголовная ответственность — лишение свободы на несколько лет.

Полиция предупреждает

Правоохранители напоминают гражданам:

Не доверяйте непроверенной информации в соцсетях.

Перепроверяйте финансовые реквизиты перед переводом средств.

Сообщайте о подозрительных публикациях в официальные органы.

Как показал этот случай, за громкой историей может скрываться обычный расчет на доверчивость пользователей.