27.03.2026, 08:46

Армия Казахстана в центре внимания: задержан автор резонансного поста в Threads

Новости Казахстана

В Астане полиция задержала 23-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве и распространении заведомо ложной информации. Дело связано с публикацией в социальной сети Threads, которая обошла тысячи пользователей и вызвала общественный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: freepik
Фейковая история с целью наживы

23 февраля на платформе Threads появился анонимный пост, автор которого утверждал, что подвергся сексуальному насилию во время прохождения военной службы. Мужчина рассказал, что год назад вернулся из армии и до сих пор страдает от произошедшего, а командир якобы принуждал его к действиям сексуального характера.

Пост был насыщен подробностями, привлекшими внимание пользователей. Автор просил финансовую помощь, ссылаясь на угрозы и необходимость выезда за границу. Для перечисления денег он прикрепил банковские реквизиты, заверяя, что из-за пережитого находится в депрессии и не может продолжать прежние отношения.

Бдительность пользователей помогла раскрыть мошенничество

Один из внимательных пользователей, усомнившийся в достоверности поста, обратился в полицию для проверки реквизитов. Оперативники усомнились не только в правдивости счетов, но и в самой истории. Проверка показала, что на указанный счет средства переводил 17-летний молодой человек, не подозревая о мошеннической схеме.

Он рассказал, что старый знакомый попросил реквизиты для перевода долга и просил принять другие суммы. За два дня на его счет поступило более 100 переводов от доверчивых граждан.

Подозреваемый задержан

В ходе расследования полицейские установили личность автора поста и задержали 23-летнего мужчину. Проверка показала: он не служил в армии, а информация о сексуальном насилии была полностью выдумана. Цель публикации — сбор денежных средств под предлогом «страшной истории».

По фактам мошенничества и распространения заведомо ложной информации возбуждены уголовные дела. Задержанный помещен в изолятор временного содержания и арестован по санкции суда. Молодому человеку грозит уголовная ответственность — лишение свободы на несколько лет.

Полиция предупреждает

Правоохранители напоминают гражданам:

  • Не доверяйте непроверенной информации в соцсетях.
  • Перепроверяйте финансовые реквизиты перед переводом средств.
  • Сообщайте о подозрительных публикациях в официальные органы.

Как показал этот случай, за громкой историей может скрываться обычный расчет на доверчивость пользователей.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь