С 27 марта Шымкентский НПЗ приостанавил производство

27 марта 2026 года на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) стартовали планово-предупредительные работы (ППР). Об этом сообщил "КазМунайГаз", передает Lada.kz.
Цель ППР — провести обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением, а также технологических трубопроводов.
В ходе ремонта будут проверены:
Для проведения работ задействовано свыше 2 035 человек и 222 единицы специализированной техники.
На время ремонта завод не будет полностью останавливать отгрузку топлива. Отгрузка бензина, дизельного топлива и авиакеросина будет осуществляться из заранее сформированных резервов:
Это позволит избежать дефицита и поддерживать стабильность поставок для внутреннего рынка.
Во время ППР на Шымкентском НПЗ остальные нефтеперерабатывающие заводы КазМунайГаза продолжат работу в штатном режиме:
Таким образом, производство нефтепродуктов в стране останется непрерывным.
По данным КазМунайГаза, ситуация на рынке нефтепродуктов Казахстана стабильная:
Плановый поэтапный ввод технологических установок НПЗ начнется с 20 апреля 2026 года. Предыдущий масштабный ремонт на Шымкентском НПЗ проводился весной 2024 года.
Компания отмечает, что такие профилактические работы позволяют поддерживать безопасную эксплуатацию оборудования и стабильность поставок топлива на внутреннем рынке.
