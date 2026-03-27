С 27 марта Шымкентский НПЗ приостанавил производство

27 марта 2026 года на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) стартовали планово-предупредительные работы (ППР). Об этом сообщил "КазМунайГаз", передает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Цель ППР — провести обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением, а также технологических трубопроводов.

Масштаб работ и подготовка

В ходе ремонта будут проверены:

Более 573 единиц оборудования под давлением;

Более 170 единиц технологических трубопроводов.

Для проведения работ задействовано свыше 2 035 человек и 222 единицы специализированной техники.

Обеспечение рынка запасами

На время ремонта завод не будет полностью останавливать отгрузку топлива. Отгрузка бензина, дизельного топлива и авиакеросина будет осуществляться из заранее сформированных резервов:

Автобензин — 29 450 тонн;

Дизтопливо — 22 900 тонн;

Авиакеросин — 10 530 тонн.

Это позволит избежать дефицита и поддерживать стабильность поставок для внутреннего рынка.

Поддержка другими заводами

Во время ППР на Шымкентском НПЗ остальные нефтеперерабатывающие заводы КазМунайГаза продолжат работу в штатном режиме:

Павлодарский НХЗ;

Атырауский НПЗ.

Таким образом, производство нефтепродуктов в стране останется непрерывным.

Ситуация на рынке топлива

По данным КазМунайГаза, ситуация на рынке нефтепродуктов Казахстана стабильная:

Запасы бензина марки АИ-92 рассчитаны на 38 дней потребления;

Запасы дизельного топлива — на 49 дней.

Ввод технологических установок и перспективы

Плановый поэтапный ввод технологических установок НПЗ начнется с 20 апреля 2026 года. Предыдущий масштабный ремонт на Шымкентском НПЗ проводился весной 2024 года.

Компания отмечает, что такие профилактические работы позволяют поддерживать безопасную эксплуатацию оборудования и стабильность поставок топлива на внутреннем рынке.