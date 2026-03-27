27.03.2026, 09:01

С 27 марта Шымкентский НПЗ приостанавил производство

Новости Казахстана 0 472

27 марта 2026 года на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) стартовали планово-предупредительные работы (ППР). Об этом сообщил "КазМунайГаз", передает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"
Цель ППР — провести обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением, а также технологических трубопроводов.

Масштаб работ и подготовка

В ходе ремонта будут проверены:

  • Более 573 единиц оборудования под давлением;
  • Более 170 единиц технологических трубопроводов.

Для проведения работ задействовано свыше 2 035 человек и 222 единицы специализированной техники.

Обеспечение рынка запасами

На время ремонта завод не будет полностью останавливать отгрузку топлива. Отгрузка бензина, дизельного топлива и авиакеросина будет осуществляться из заранее сформированных резервов:

  • Автобензин — 29 450 тонн;
  • Дизтопливо — 22 900 тонн;
  • Авиакеросин — 10 530 тонн.

Это позволит избежать дефицита и поддерживать стабильность поставок для внутреннего рынка.

Поддержка другими заводами

Во время ППР на Шымкентском НПЗ остальные нефтеперерабатывающие заводы КазМунайГаза продолжат работу в штатном режиме:

  • Павлодарский НХЗ;
  • Атырауский НПЗ.

Таким образом, производство нефтепродуктов в стране останется непрерывным.

Ситуация на рынке топлива

По данным КазМунайГаза, ситуация на рынке нефтепродуктов Казахстана стабильная:

  • Запасы бензина марки АИ-92 рассчитаны на 38 дней потребления;
  • Запасы дизельного топлива — на 49 дней.

Ввод технологических установок и перспективы

Плановый поэтапный ввод технологических установок НПЗ начнется с 20 апреля 2026 года. Предыдущий масштабный ремонт на Шымкентском НПЗ проводился весной 2024 года.

Компания отмечает, что такие профилактические работы позволяют поддерживать безопасную эксплуатацию оборудования и стабильность поставок топлива на внутреннем рынке.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь