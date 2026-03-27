Инфляция без тормозов: Казахстан обогнал всех соседей по росту цен

Евразийский экономический союз вновь демонстрирует неравномерный рост цен: в феврале 2026 года Казахстан возглавил список стран с самой высокой инфляцией в регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Показатели инфляции в странах Союза за февраль сложились следующим образом:

Казахстан – 11,7%

– 11,7% Кыргызстан – 9,7%

– 9,7% Россия – 5,9%

– 5,9% Беларусь – 5,6%

– 5,6% Армения – 4,3%

Казахстан уверенно удерживает лидерство, значительно опережая остальные государства.

Структура инфляции в Казахстане

В стране наибольшее давление на цены оказывают продукты питания:

Продовольственные товары – рост на 12,7%

– рост на 12,7% Непродовольственные товары – рост на 11,6%

– рост на 11,6% Услуги – рост на 10,8%

Это говорит о том, что инфляция затрагивает практически все сферы потребительских расходов.

Кыргызстан: инфляция подталкивается услугами

В Кыргызстане основным драйвером роста цен стали платные услуги:

Услуги – подорожание на 14,3%

– подорожание на 14,3% Продукты питания – +8,8%

– +8,8% Непродовольственные товары – +8,9%

В целом, инфляционное давление здесь сохраняется на высоком уровне, но структура отличается от казахстанской: акцент на сервисный сектор.

Россия: рост цен умеренный

Цены в России увеличились сравнительно умеренно:

Продовольственные товары – +5,4%

– +5,4% Непродовольственные товары – +3,2%

– +3,2% Услуги – +9,9%

Сдержанный рост отражает более стабильную ситуацию на рынке по сравнению с Центральной Азией.

Беларусь и Армения: инфляция остаётся низкой

В Беларуси инфляция умеренная:

Продукты питания – +8,7%

– +8,7% Услуги – +6,8%

– +6,8% Непродовольственные товары – +2,3%

Армения демонстрирует самый низкий рост цен в ЕАЭС:

Продукты питания – +6,5%

– +6,5% Непродовольственные товары – +0,1%

– +0,1% Услуги – +4,0%

Это свидетельствует о стабилизации ценового давления в республиках Южного Кавказа.

Вывод

Февральская статистика показывает, что Казахстан вновь стал главным «лидером роста цен» в ЕАЭС, при этом инфляция охватывает как продукты питания, так и услуги и непродовольственные товары. Для стран Союза общая тенденция — разрыв между регионами и секторами экономики, что создаёт различные экономические вызовы.