18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 09:48

Инфляция без тормозов: Казахстан обогнал всех соседей по росту цен

Новости Казахстана 0 651

Евразийский экономический союз вновь демонстрирует неравномерный рост цен: в феврале 2026 года Казахстан возглавил список стран с самой высокой инфляцией в регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Oscar Wong/Getty Images

Показатели инфляции в странах Союза за февраль сложились следующим образом:

  • Казахстан – 11,7%
  • Кыргызстан – 9,7%
  • Россия – 5,9%
  • Беларусь – 5,6%
  • Армения – 4,3%

Казахстан уверенно удерживает лидерство, значительно опережая остальные государства.

Структура инфляции в Казахстане

В стране наибольшее давление на цены оказывают продукты питания:

  • Продовольственные товары – рост на 12,7%
  • Непродовольственные товары – рост на 11,6%
  • Услуги – рост на 10,8%

Это говорит о том, что инфляция затрагивает практически все сферы потребительских расходов.

Кыргызстан: инфляция подталкивается услугами

В Кыргызстане основным драйвером роста цен стали платные услуги:

  • Услуги – подорожание на 14,3%
  • Продукты питания – +8,8%
  • Непродовольственные товары – +8,9%

В целом, инфляционное давление здесь сохраняется на высоком уровне, но структура отличается от казахстанской: акцент на сервисный сектор.

Россия: рост цен умеренный

Цены в России увеличились сравнительно умеренно:

  • Продовольственные товары – +5,4%
  • Непродовольственные товары – +3,2%
  • Услуги – +9,9%

Сдержанный рост отражает более стабильную ситуацию на рынке по сравнению с Центральной Азией.

Беларусь и Армения: инфляция остаётся низкой

В Беларуси инфляция умеренная:

  • Продукты питания – +8,7%
  • Услуги – +6,8%
  • Непродовольственные товары – +2,3%

Армения демонстрирует самый низкий рост цен в ЕАЭС:

  • Продукты питания – +6,5%
  • Непродовольственные товары – +0,1%
  • Услуги – +4,0%

Это свидетельствует о стабилизации ценового давления в республиках Южного Кавказа.

Вывод

Февральская статистика показывает, что Казахстан вновь стал главным «лидером роста цен» в ЕАЭС, при этом инфляция охватывает как продукты питания, так и услуги и непродовольственные товары. Для стран Союза общая тенденция — разрыв между регионами и секторами экономики, что создаёт различные экономические вызовы.

1
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

