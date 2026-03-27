Мораторий заканчивается: как изменятся цены и зарплаты в Казахстане в 2026 году

В конце марта в Казахстане заканчивается мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги и цены на ГСМ. Эксперты предупреждают о возможном ускорении инфляции и давлении на реальные доходы населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Мораторий как временная пауза для инфляции

Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов отметил, что заморозка тарифов на электричество, газ, воду и ГСМ в начале года сдерживала рост цен.

Годовая инфляция к концу февраля немного замедлилась из-за высокой базы 2025 года.

Месячный показатель остаётся на высоком уровне — 1,1% в феврале.

Без моратория рост цен был бы значительно выше.

С апреля, когда регулируемые тарифы начнут снова повышаться, давление на инфляцию усилится, предупреждает эксперт.

Баланс между укреплением тенге и ростом тарифов

Сдержанность потребительского спроса и замедление экономического роста в начале года вместе с укреплением национальной валюты могут частично ограничить рост инфляции.

Однако Темирханов подчёркивает, что это лишь временный эффект:

К концу 2026 года инфляция ожидается на уровне 10,5–11,5% , чуть ниже прошлогодних 12,3%.

Реальные доходы населения, включая зарплаты и пенсии, скорее всего, не вырастут или будут снижаться.

Например, планируемый рост пенсий в 2026 году — около 10%, что ниже ожидаемой инфляции, а рост зарплат также отстаёт от темпов роста цен.

Зарплаты падают — реальные доходы под давлением

Темирханов обратил внимание на задержку публикации официальных данных о росте зарплат за IV квартал 2025 года.

В III квартале 2025 года реальные зарплаты упали на 2% .

Это указывает на снижение финансового положения официально работающих граждан.

Экономист отмечает, что снижение деловой активности в стране также ограничивает рост зарплат и потребительских доходов.

Инфляция и инфраструктура: без повышения тарифов не обойтись

С другой стороны, повышение тарифов на коммунальные услуги и ГСМ необходимо для поддержания инфраструктуры:

Без инвестиций в электро-, газо- и водоснабжение увеличится износ оборудования.

Может возникнуть дефицит базовых ресурсов для населения и бизнеса.

Государственное стимулирование экономики и его последствия

Еще одним фактором давления на инфляцию станет планируемое стимулирование внутреннего спроса через госхолдинг «Байтерек»:

Капитализация холдинга на 1 трлн тенге позволит привлечь до 7 трлн тенге на финансовом рынке.

Средства направят на льготное финансирование приоритетных проектов в промышленности и инфраструктуре.

Квазифискальное стимулирование, поддержанное прямой или косвенной гарантией государства, увеличивает госдолг и фискальное давление.

Темирханов подчёркивает, что такие меры усилят инфляцию и создадут дополнительные риски для бюджета.

Итог для населения

Казахстанцы могут столкнуться с ростом цен на коммунальные услуги и топливо уже с апреля. При этом реальные доходы вряд ли компенсируют подорожание, а стимулирование экономики государством лишь усилит инфляционное давление.