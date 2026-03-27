18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 10:17

Мораторий заканчивается: как изменятся цены и зарплаты в Казахстане в 2026 году

Новости Казахстана

В конце марта в Казахстане заканчивается мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги и цены на ГСМ. Эксперты предупреждают о возможном ускорении инфляции и давлении на реальные доходы населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: azh.kz
Фото: azh.kz

Мораторий как временная пауза для инфляции

Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов отметил, что заморозка тарифов на электричество, газ, воду и ГСМ в начале года сдерживала рост цен.

  • Годовая инфляция к концу февраля немного замедлилась из-за высокой базы 2025 года.
  • Месячный показатель остаётся на высоком уровне — 1,1% в феврале.
  • Без моратория рост цен был бы значительно выше.

С апреля, когда регулируемые тарифы начнут снова повышаться, давление на инфляцию усилится, предупреждает эксперт.

Баланс между укреплением тенге и ростом тарифов

Сдержанность потребительского спроса и замедление экономического роста в начале года вместе с укреплением национальной валюты могут частично ограничить рост инфляции.

Однако Темирханов подчёркивает, что это лишь временный эффект:

  • К концу 2026 года инфляция ожидается на уровне 10,5–11,5%, чуть ниже прошлогодних 12,3%.
  • Реальные доходы населения, включая зарплаты и пенсии, скорее всего, не вырастут или будут снижаться.

Например, планируемый рост пенсий в 2026 году — около 10%, что ниже ожидаемой инфляции, а рост зарплат также отстаёт от темпов роста цен.

Зарплаты падают — реальные доходы под давлением

Темирханов обратил внимание на задержку публикации официальных данных о росте зарплат за IV квартал 2025 года.

  • В III квартале 2025 года реальные зарплаты упали на 2%.
  • Это указывает на снижение финансового положения официально работающих граждан.

Экономист отмечает, что снижение деловой активности в стране также ограничивает рост зарплат и потребительских доходов.

Инфляция и инфраструктура: без повышения тарифов не обойтись

С другой стороны, повышение тарифов на коммунальные услуги и ГСМ необходимо для поддержания инфраструктуры:

  • Без инвестиций в электро-, газо- и водоснабжение увеличится износ оборудования.
  • Может возникнуть дефицит базовых ресурсов для населения и бизнеса.

Государственное стимулирование экономики и его последствия

Еще одним фактором давления на инфляцию станет планируемое стимулирование внутреннего спроса через госхолдинг «Байтерек»:

  • Капитализация холдинга на 1 трлн тенге позволит привлечь до 7 трлн тенге на финансовом рынке.
  • Средства направят на льготное финансирование приоритетных проектов в промышленности и инфраструктуре.
  • Квазифискальное стимулирование, поддержанное прямой или косвенной гарантией государства, увеличивает госдолг и фискальное давление.

Темирханов подчёркивает, что такие меры усилят инфляцию и создадут дополнительные риски для бюджета.

Итог для населения

Казахстанцы могут столкнуться с ростом цен на коммунальные услуги и топливо уже с апреля. При этом реальные доходы вряд ли компенсируют подорожание, а стимулирование экономики государством лишь усилит инфляционное давление.

1
11
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Очень рад за наших чиновников.
27.03.2026, 06:34
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь