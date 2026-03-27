Мораторий заканчивается: как изменятся цены и зарплаты в Казахстане в 2026 году

В конце марта в Казахстане заканчивается мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги и цены на ГСМ. Эксперты предупреждают о возможном ускорении инфляции и давлении на реальные доходы населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов отметил, что заморозка тарифов на электричество, газ, воду и ГСМ в начале года сдерживала рост цен.
С апреля, когда регулируемые тарифы начнут снова повышаться, давление на инфляцию усилится, предупреждает эксперт.
Сдержанность потребительского спроса и замедление экономического роста в начале года вместе с укреплением национальной валюты могут частично ограничить рост инфляции.
Однако Темирханов подчёркивает, что это лишь временный эффект:
Например, планируемый рост пенсий в 2026 году — около 10%, что ниже ожидаемой инфляции, а рост зарплат также отстаёт от темпов роста цен.
Темирханов обратил внимание на задержку публикации официальных данных о росте зарплат за IV квартал 2025 года.
Экономист отмечает, что снижение деловой активности в стране также ограничивает рост зарплат и потребительских доходов.
С другой стороны, повышение тарифов на коммунальные услуги и ГСМ необходимо для поддержания инфраструктуры:
Еще одним фактором давления на инфляцию станет планируемое стимулирование внутреннего спроса через госхолдинг «Байтерек»:
Темирханов подчёркивает, что такие меры усилят инфляцию и создадут дополнительные риски для бюджета.
Казахстанцы могут столкнуться с ростом цен на коммунальные услуги и топливо уже с апреля. При этом реальные доходы вряд ли компенсируют подорожание, а стимулирование экономики государством лишь усилит инфляционное давление.
