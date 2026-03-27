Кому в Казахстане по амнистии простят штрафы: сенатор раскрыл первые списки

Впервые в истории Казахстана обсуждается масштабная административная амнистия с возможностью списания штрафов. Инициативу прорабатывает рабочая группа, сформированная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Детали будущей амнистии журналистам раскрыл сенатор Марат Кожаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кто попадает в первые списки

На текущем этапе приоритет отдается социально уязвимым категориям населения:

ветераны

люди с инвалидностью

многодетные семьи

другие группы, признанные нуждающимися

Список пока открыт, окончательные решения будут приниматься после анализа предложений от различных госорганов.

“В первую очередь идут предложения амнистировать социально уязвимые слои населения”, — отметил Кожаев.

Что будет со штрафами

Главная особенность инициативы — обсуждение полного или частичного списания штрафов. По словам сенатора, это может коснуться широкого круга административных дел, если нарушения не представляют угрозы для общества.

Амнистия может распространяться на почти все субъекты административной юстиции

Важный критерий — отсутствие угрозы для безопасности граждан

Потери бюджета рассматриваются, но основная функция штрафов — профилактическая

“Есть опасения, что это скажется на поступлениях, но штрафы созданы для предотвращения правонарушений, а не для пополнения казны”, — пояснил Кожаев.

Порядок подготовки амнистии

Инициатива разрабатывается по поручению Президента и согласовывается с МВД, Минюстом и Генпрокуратурой. Премьер-министр Олжас Бектенов дал ведомствам двухнедельный срок на подготовку предложений по механизму амнистии.