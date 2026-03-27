18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 11:06

Кому в Казахстане по амнистии простят штрафы: сенатор раскрыл первые списки

Новости Казахстана

Впервые в истории Казахстана обсуждается масштабная административная амнистия с возможностью списания штрафов. Инициативу прорабатывает рабочая группа, сформированная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Детали будущей амнистии журналистам раскрыл сенатор Марат Кожаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Кто попадает в первые списки

На текущем этапе приоритет отдается социально уязвимым категориям населения:

  • ветераны
  • люди с инвалидностью
  • многодетные семьи
  • другие группы, признанные нуждающимися

Список пока открыт, окончательные решения будут приниматься после анализа предложений от различных госорганов.

“В первую очередь идут предложения амнистировать социально уязвимые слои населения”, — отметил Кожаев.

Что будет со штрафами

Главная особенность инициативы — обсуждение полного или частичного списания штрафов. По словам сенатора, это может коснуться широкого круга административных дел, если нарушения не представляют угрозы для общества.

  • Амнистия может распространяться на почти все субъекты административной юстиции
  • Важный критерий — отсутствие угрозы для безопасности граждан
  • Потери бюджета рассматриваются, но основная функция штрафов — профилактическая

“Есть опасения, что это скажется на поступлениях, но штрафы созданы для предотвращения правонарушений, а не для пополнения казны”, — пояснил Кожаев.

Порядок подготовки амнистии

Инициатива разрабатывается по поручению Президента и согласовывается с МВД, Минюстом и Генпрокуратурой. Премьер-министр Олжас Бектенов дал ведомствам двухнедельный срок на подготовку предложений по механизму амнистии.

  • Амнистия коснется физических лиц
  • Под вопросом — полное или частичное списание штрафов
  • Применяться будет только к правонарушениям, не угрожающим безопасности граждан и государства
0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
