Кому в Казахстане по амнистии простят штрафы: сенатор раскрыл первые списки

Впервые в истории Казахстана обсуждается масштабная административная амнистия с возможностью списания штрафов. Инициативу прорабатывает рабочая группа, сформированная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Детали будущей амнистии журналистам раскрыл сенатор Марат Кожаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
На текущем этапе приоритет отдается социально уязвимым категориям населения:
Список пока открыт, окончательные решения будут приниматься после анализа предложений от различных госорганов.
“В первую очередь идут предложения амнистировать социально уязвимые слои населения”, — отметил Кожаев.
Главная особенность инициативы — обсуждение полного или частичного списания штрафов. По словам сенатора, это может коснуться широкого круга административных дел, если нарушения не представляют угрозы для общества.
“Есть опасения, что это скажется на поступлениях, но штрафы созданы для предотвращения правонарушений, а не для пополнения казны”, — пояснил Кожаев.
Инициатива разрабатывается по поручению Президента и согласовывается с МВД, Минюстом и Генпрокуратурой. Премьер-министр Олжас Бектенов дал ведомствам двухнедельный срок на подготовку предложений по механизму амнистии.
