Смертельная гонка в Алматы унесла жизни трёх человек: пятеро полицейских лишились должностей

Ночью 21 марта на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мендикулова произошла серьёзная ДТП. В результате лобового столкновения Mercedes-Benz и Zeekr 9X погибли три человека: водитель «мерседеса» 29-ти лет и две его пассажирки — 20 и 22 лет. Водитель электрокара Zeekr 9X был госпитализирован, его состояние стабилизировали, а затем арестовали, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Пьяный за рулём и подозрение на ночные гонки

За рулём Zeekr 9X находился 32-летний алматинский бизнесмен. Соцсети сообщают, что электромобиль мог участвовать в ночной гонке с участием служебного автомобиля одного из высокопоставленных полицейских города. Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По части 4 статьи 345-1 УК РК, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее смерть двух и более лиц, грозит до 10 лет лишения свободы и пожизненным лишением водительских прав.

Служебная проверка и увольнения в полиции Алматы

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов взял расследование под личный контроль. Приказом министра были освобождены от должностей:

заместитель начальника департамента полиции Алматы, курирующий наружные службы и дорожную безопасность;

руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

По словам Саденова, направлены сотрудники департамента собственной безопасности, комитета административной полиции и департамента по работе с личным составом.

«По моему поручению в Алматы направлены сотрудники департамента собственной безопасности, комитета административной полиции и департамента по работе с личным составом. Проводится всесторонняя проверка. Ряд руководителей освобождён от занимаемых должностей. Подчёркиваю: будет дана правовая оценка всем. Никто не уйдёт от ответственности. Закон един для всех», — пообещал в социальной сети Instagram министр внутренних дел РК Ержан Саденов.

Дополнительные уголовные дела

Следственные органы рассматривают отдельные уголовные дела по двум направлениям:

Возможная незаконная выдача государственных номерных знаков; Бездействие сержанта — водителя одного из заместителей начальника алматинского департамента полиции.

За нарушение части 4 статьи 370 УК РК (бездействие по службе) должностному лицу грозит до 7 лет лишения свободы.