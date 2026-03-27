Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
27.03.2026, 11:32

Смертельная гонка в Алматы унесла жизни трёх человек: пятеро полицейских лишились должностей

Новости Казахстана 0 866

Ночью 21 марта на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мендикулова произошла серьёзная ДТП. В результате лобового столкновения Mercedes-Benz и Zeekr 9X погибли три человека: водитель «мерседеса» 29-ти лет и две его пассажирки — 20 и 22 лет. Водитель электрокара Zeekr 9X был госпитализирован, его состояние стабилизировали, а затем арестовали, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Пьяный за рулём и подозрение на ночные гонки

За рулём Zeekr 9X находился 32-летний алматинский бизнесмен. Соцсети сообщают, что электромобиль мог участвовать в ночной гонке с участием служебного автомобиля одного из высокопоставленных полицейских города. Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По части 4 статьи 345-1 УК РК, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее смерть двух и более лиц, грозит до 10 лет лишения свободы и пожизненным лишением водительских прав.

Служебная проверка и увольнения в полиции Алматы

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов взял расследование под личный контроль. Приказом министра были освобождены от должностей:

  • заместитель начальника департамента полиции Алматы, курирующий наружные службы и дорожную безопасность;
  • руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

По словам Саденова, направлены сотрудники департамента собственной безопасности, комитета административной полиции и департамента по работе с личным составом. 

«По моему поручению в Алматы направлены сотрудники департамента собственной безопасности, комитета административной полиции и департамента по работе с личным составом. Проводится всесторонняя проверка. Ряд руководителей освобождён от занимаемых должностей. Подчёркиваю: будет дана правовая оценка всем. Никто не уйдёт от ответственности. Закон един для всех», — пообещал в социальной сети Instagram министр внутренних дел РК Ержан Саденов.

Дополнительные уголовные дела

Следственные органы рассматривают отдельные уголовные дела по двум направлениям:

  1. Возможная незаконная выдача государственных номерных знаков;
  2. Бездействие сержанта — водителя одного из заместителей начальника алматинского департамента полиции.

За нарушение части 4 статьи 370 УК РК (бездействие по службе) должностному лицу грозит до 7 лет лишения свободы.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь