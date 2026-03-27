В Казахстане изменили порядок пенсионных выплат из ЕНПФ

В Казахстане изменили порядок назначения выплат из Единого накопительного пенсионного фонда по добровольным пенсионным взносам. Теперь часть пенсионных накоплений гражданам будут оформлять без отдельного заявления, сообщает Lada.kz со ссылкой на NewTimes.kz.

Фото: gov.kz

Получать накопления станет проще

Новый механизм начал действовать с марта 2026 года. Он касается казахстанцев, которые уже достигли пенсионного возраста, имеют средства на счете в ЕНПФ, но по разным причинам до сих пор не обратились за их получением.

Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде.

Что именно изменилось

Речь идет о выплатах, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Ранее для получения таких средств гражданину нужно было самостоятельно обращаться за назначением выплат. Теперь этот процесс будет проходить автоматически в ряде случаев.

Иными словами, если у человека есть накопления по линии добровольных взносов, государственная система сможет «увидеть» это и запустить процедуру назначения без дополнительной инициативы со стороны самого получателя.

Когда выплаты назначат автоматически

Новый порядок предусматривает два сценария.

1. При оформлении пенсии

Если гражданин обращается за назначением пенсионных выплат через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», средства из ЕНПФ по добровольным взносам могут быть назначены автоматически, без отдельного заявления.

2. В проактивном формате

Кроме того, выплаты могут назначаться проактивно — по итогам ежегодной сверки данных с государственной информационной системой.

Такой механизм будет применяться в случаях, если человеку уже назначены:

базовая пенсия ;

; солидарная пенсия.

Это означает, что даже если гражданин ранее не подавал документы именно на выплаты по добровольным накоплениям, система сможет определить его право на получение этих средств.

Как будут выплачивать деньги

Формат выплаты будет зависеть от того, какая сумма накопилась на счете.

Если сумма небольшая

Если пенсионные накопления не превышают 12 минимальных пенсий, их выплатят одним платежом.

В 2026 году этот порог составляет:

828 588 тенге.

То есть при сумме в пределах этого лимита человек сможет получить все средства сразу.

Если накопления больше

Если на счете находится сумма выше установленного порога, деньги будут перечисляться ежемесячно.

Таким образом, система разделяет выплаты на:

единовременные — при небольших накоплениях;

— при небольших накоплениях; регулярные ежемесячные — при более крупной сумме.

Можно ли изменить порядок выплат

Да. Несмотря на автоматическое назначение, получатели сохраняют право изменить условия получения средств.

Для этого необходимо обратиться непосредственно в ЕНПФ. Там можно уточнить детали начисления и при необходимости скорректировать формат выплаты в рамках действующих правил.

Почему это важно для казахстанцев

Нововведение фактически должно сократить число случаев, когда пенсионные накопления остаются невостребованными просто потому, что человек не подал заявление или не знал о такой необходимости.

Новый порядок призван:

упростить доступ к пенсионным деньгам;

снизить бюрократическую нагрузку;

сделать выплаты более автоматизированными;

вовремя доводить средства до пенсионеров.

По сути, государство переходит к модели, при которой накопления будут не «ждать обращения», а назначаться автоматически, если у человека уже возникло право на получение денег.

Что стоит проверить уже сейчас

Казахстанцам, у которых есть добровольные пенсионные накопления, стоит заранее убедиться в нескольких вещах:

есть ли на их счете средства по ДПВ;

актуальны ли их персональные данные;

оформлены ли базовая или солидарная пенсия;

нет ли необходимости уточнить способ получения выплат.

Это особенно актуально для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но ранее не занимался вопросом получения средств именно по добровольным взносам.