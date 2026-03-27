В Казахстане изменили порядок пенсионных выплат из ЕНПФ

В Казахстане изменили порядок назначения выплат из Единого накопительного пенсионного фонда по добровольным пенсионным взносам. Теперь часть пенсионных накоплений гражданам будут оформлять без отдельного заявления, сообщает Lada.kz со ссылкой на NewTimes.kz.
Новый механизм начал действовать с марта 2026 года. Он касается казахстанцев, которые уже достигли пенсионного возраста, имеют средства на счете в ЕНПФ, но по разным причинам до сих пор не обратились за их получением.
Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде.
Речь идет о выплатах, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Ранее для получения таких средств гражданину нужно было самостоятельно обращаться за назначением выплат. Теперь этот процесс будет проходить автоматически в ряде случаев.
Иными словами, если у человека есть накопления по линии добровольных взносов, государственная система сможет «увидеть» это и запустить процедуру назначения без дополнительной инициативы со стороны самого получателя.
Новый порядок предусматривает два сценария.
Если гражданин обращается за назначением пенсионных выплат через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», средства из ЕНПФ по добровольным взносам могут быть назначены автоматически, без отдельного заявления.
Кроме того, выплаты могут назначаться проактивно — по итогам ежегодной сверки данных с государственной информационной системой.
Такой механизм будет применяться в случаях, если человеку уже назначены:
Это означает, что даже если гражданин ранее не подавал документы именно на выплаты по добровольным накоплениям, система сможет определить его право на получение этих средств.
Формат выплаты будет зависеть от того, какая сумма накопилась на счете.
Если пенсионные накопления не превышают 12 минимальных пенсий, их выплатят одним платежом.
В 2026 году этот порог составляет:
То есть при сумме в пределах этого лимита человек сможет получить все средства сразу.
Если на счете находится сумма выше установленного порога, деньги будут перечисляться ежемесячно.
Таким образом, система разделяет выплаты на:
Да. Несмотря на автоматическое назначение, получатели сохраняют право изменить условия получения средств.
Для этого необходимо обратиться непосредственно в ЕНПФ. Там можно уточнить детали начисления и при необходимости скорректировать формат выплаты в рамках действующих правил.
Нововведение фактически должно сократить число случаев, когда пенсионные накопления остаются невостребованными просто потому, что человек не подал заявление или не знал о такой необходимости.
Новый порядок призван:
По сути, государство переходит к модели, при которой накопления будут не «ждать обращения», а назначаться автоматически, если у человека уже возникло право на получение денег.
Казахстанцам, у которых есть добровольные пенсионные накопления, стоит заранее убедиться в нескольких вещах:
Это особенно актуально для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но ранее не занимался вопросом получения средств именно по добровольным взносам.
Комментарии0 комментарий(ев)