Казахстанцы обсуждают необычные способы спрятать телефон за рулем, чтобы избежать штрафов

В соцсетях набирают популярность ролики, в которых казахстанцы демонстрируют необычные способы маскировки телефона за рулем. Поводом для таких обсуждений стало ужесточение штрафов за использование смартфона во время движения, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

В социальных сетях казахстанцы активно обсуждают нестандартные способы, к которым, как утверждается, прибегают некоторые водители, чтобы не попасться на использовании телефона за рулем.

Поводом для обсуждения стали видео, распространяющиеся в Instagram. На кадрах пользователи показывают своеобразные «лайфхаки», которые, по их мнению, могут помочь скрыть смартфон от дорожных камер и избежать административного наказания.

Так, в одном из опубликованных роликов водитель закрыл мобильный телефон небольшим зонтом. Предположительно, такой способ использовался для того, чтобы устройство не попало в поле зрения систем фиксации нарушений. В другом видео женщина, находясь за рулем, спрятала телефон под головной убор, вероятно, преследуя ту же цель.

Интерес к подобным публикациям в сети пользователи связывают с действующими штрафами за использование телефона во время управления автомобилем. В 2026 году за такое нарушение в Казахстане предусмотрен штраф в размере 5 МРП, что составляет 21 625 тенге. Если нарушение совершается повторно в течение года, сумма наказания увеличивается до 10 МРП, или 43 250 тенге.

Для сравнения, аналогичное наказание в 5 МРП предусмотрено за управление автомобилем без ремня безопасности. При этом проезд на запрещающий сигнал светофора также влечет штраф в размере 10 МРП.

Пользователи соцсетей в основном реагируют на подобные видео с иронией.

«Я в Китай за партией зонтиков, ищите на Kaspi мой магазин», - шутит один из них.

На момент публикации официальных разъяснений или комментариев со стороны уполномоченных органов по поводу этих видеороликов не поступало.