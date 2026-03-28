Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
28.03.2026, 09:21

Казахстанцы обсуждают необычные способы спрятать телефон за рулем, чтобы избежать штрафов

Новости Казахстана 0 453

В соцсетях набирают популярность ролики, в которых казахстанцы демонстрируют необычные способы маскировки телефона за рулем. Поводом для таких обсуждений стало ужесточение штрафов за использование смартфона во время движения, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Иллюстративное фото: Pixabay
В социальных сетях казахстанцы активно обсуждают нестандартные способы, к которым, как утверждается, прибегают некоторые водители, чтобы не попасться на использовании телефона за рулем.

Поводом для обсуждения стали видео, распространяющиеся в Instagram. На кадрах пользователи показывают своеобразные «лайфхаки», которые, по их мнению, могут помочь скрыть смартфон от дорожных камер и избежать административного наказания.

Так, в одном из опубликованных роликов водитель закрыл мобильный телефон небольшим зонтом. Предположительно, такой способ использовался для того, чтобы устройство не попало в поле зрения систем фиксации нарушений. В другом видео женщина, находясь за рулем, спрятала телефон под головной убор, вероятно, преследуя ту же цель.

Интерес к подобным публикациям в сети пользователи связывают с действующими штрафами за использование телефона во время управления автомобилем. В 2026 году за такое нарушение в Казахстане предусмотрен штраф в размере 5 МРП, что составляет 21 625 тенге. Если нарушение совершается повторно в течение года, сумма наказания увеличивается до 10 МРП, или 43 250 тенге.

Для сравнения, аналогичное наказание в 5 МРП предусмотрено за управление автомобилем без ремня безопасности. При этом проезд на запрещающий сигнал светофора также влечет штраф в размере 10 МРП.

Пользователи соцсетей в основном реагируют на подобные видео с иронией.

«Я в Китай за партией зонтиков, ищите на Kaspi мой магазин», - шутит один из них.

На момент публикации официальных разъяснений или комментариев со стороны уполномоченных органов по поводу этих видеороликов не поступало.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь