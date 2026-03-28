Как изменятся квитанции казахстанцев после 1 апреля: подробности тарифной реформы

С 1 апреля 2026 года поставщики коммунальных услуг в Казахстане смогут легально увеличивать тарифы на свои услуги. До этого момента действовал мораторий, введённый в октябре 2025 года, который ограничивал любые изменения цен на воду, электроэнергию, тепло и газ, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Эксперты Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) провели круглый стол, чтобы обсудить, как будет происходить повышение тарифов, в каких регионах оно ожидается раньше всего и на какие суммы следует рассчитывать населению.

Какие услуги подорожают

Под регулирование повышения тарифов подпадают все основные коммунальные услуги:

теплоснабжение (горячая вода и отопление);

электроснабжение;

водоснабжение (холодная вода);

канализация;

газоснабжение;

вывоз мусора;

обслуживание лифтов.

Власти подчёркивают, что рост цен будет постепенным, без резких скачков, чтобы не создавать финансовую нагрузку для населения.

Когда ждать повышение тарифов

Рост тарифов не начнётся сразу после 1 апреля. Сначала компании должны подать соответствующие заявки в департаменты естественных монополий. Их рассмотрение занимает разное время:

По обычной процедуре — до 90 дней;

— до 90 дней; По ускоренной программе «Тариф в обмен на инвестиции» — 40 дней.

По прогнозам КРЕМ, первые заявки могут поступить уже в апреле, а изменения в тарифах население почувствует ближе к июню, если компании воспользуются ускоренной схемой.

В каких регионах подорожает раньше

Первыми повышение тарифов могут почувствовать жители регионов с устаревшими и изношенными сетями, частыми авариями и высоким уровнем проблем с оборудованием. Среди таких территорий называют:

Северный, Восточный и Западный Казахстан;

Акмолинскую область.

На сколько вырастут тарифы

Точные цифры пока не называются, но власти установили ограничение: тарифы не могут превышать уровень инфляции, который в 2026 году ожидается на уровне 9–12%.

Новая система тарифообразования

Кроме роста цен, обсуждается внедрение сквозного тарифообразования. Суть механизма в том, что повышение стоимости одного ресурса, например электроэнергии, автоматически отразится на тарифах на воду, тепло и другие услуги. Это позволит более гибко регулировать расходы коммунальных предприятий и ускорит внедрение инвестиционных проектов в отрасли.