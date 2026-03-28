28.03.2026, 09:35

Как изменятся квитанции казахстанцев после 1 апреля: подробности тарифной реформы

Новости Казахстана

С 1 апреля 2026 года поставщики коммунальных услуг в Казахстане смогут легально увеличивать тарифы на свои услуги. До этого момента действовал мораторий, введённый в октябре 2025 года, который ограничивал любые изменения цен на воду, электроэнергию, тепло и газ, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Эксперты Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) провели круглый стол, чтобы обсудить, как будет происходить повышение тарифов, в каких регионах оно ожидается раньше всего и на какие суммы следует рассчитывать населению.

Какие услуги подорожают

Под регулирование повышения тарифов подпадают все основные коммунальные услуги:

  • теплоснабжение (горячая вода и отопление);
  • электроснабжение;
  • водоснабжение (холодная вода);
  • канализация;
  • газоснабжение;
  • вывоз мусора;
  • обслуживание лифтов.

Власти подчёркивают, что рост цен будет постепенным, без резких скачков, чтобы не создавать финансовую нагрузку для населения.

Когда ждать повышение тарифов

Рост тарифов не начнётся сразу после 1 апреля. Сначала компании должны подать соответствующие заявки в департаменты естественных монополий. Их рассмотрение занимает разное время:

  • По обычной процедуре — до 90 дней;
  • По ускоренной программе «Тариф в обмен на инвестиции» — 40 дней.

По прогнозам КРЕМ, первые заявки могут поступить уже в апреле, а изменения в тарифах население почувствует ближе к июню, если компании воспользуются ускоренной схемой.

В каких регионах подорожает раньше

Первыми повышение тарифов могут почувствовать жители регионов с устаревшими и изношенными сетями, частыми авариями и высоким уровнем проблем с оборудованием. Среди таких территорий называют:

  • Северный, Восточный и Западный Казахстан;
  • Акмолинскую область.

На сколько вырастут тарифы

Точные цифры пока не называются, но власти установили ограничение: тарифы не могут превышать уровень инфляции, который в 2026 году ожидается на уровне 9–12%.

Новая система тарифообразования

Кроме роста цен, обсуждается внедрение сквозного тарифообразования. Суть механизма в том, что повышение стоимости одного ресурса, например электроэнергии, автоматически отразится на тарифах на воду, тепло и другие услуги. Это позволит более гибко регулировать расходы коммунальных предприятий и ускорит внедрение инвестиционных проектов в отрасли.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь