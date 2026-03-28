Для автомобилей в Казахстане введены официальные пониженные ставки

Владельцев подержанных автомобилей в Казахстане ждет приятный сюрприз от налоговой службы. Комитет государственных доходов (КГД) официально подтвердил введение понижающих коэффициентов для «железных коней» с солидным пробегом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Государство решило пересмотреть налоговую нагрузку на владельцев машин, чей возраст перешагнул десятилетний рубеж. Согласно новым правилам, расчет налога будет зависеть от «даты рождения» авто:
Автомобили старше 10 лет: к основной ставке налога будет применяться коэффициент 0,3. Это означает фактическое снижение суммы платежа.
Автомобили старше 20 лет: здесь льгота еще ощутимее — применяется коэффициент 0,5.
Важное уточнение: Чем старше машина, тем меньше налоговое бремя. Это решение должно стать подспорьем для граждан, эксплуатирующих возрастной автопарк, налог на который ранее мог казаться непропорционально высоким по сравнению с рыночной стоимостью машины.
Несмотря на то что новость обсуждается уже сейчас, важно не допустить ошибку при планировании бюджета. КГД четко обозначил временные рамки:
Текущий период (2025–2026 гг.): Сейчас казахстанцы платят налоги за 2025 год по старым правилам. Никаких скидок за возраст авто в текущих квитанциях пока не будет.
Период вступления норм: Пониженные ставки начнут действовать для налоговых обязательств за 2026 год.
Фактическая оплата: Реально ощутить экономию и заплатить по сниженному тарифу автовладельцы смогут только в 2027 году.
