Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.03.2026, 10:22

Для автомобилей в Казахстане введены официальные пониженные ставки

Владельцев подержанных автомобилей в Казахстане ждет приятный сюрприз от налоговой службы. Комитет государственных доходов (КГД) официально подтвердил введение понижающих коэффициентов для «железных коней» с солидным пробегом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Kolesa.kz

Новая математика для старых моторов

Государство решило пересмотреть налоговую нагрузку на владельцев машин, чей возраст перешагнул десятилетний рубеж. Согласно новым правилам, расчет налога будет зависеть от «даты рождения» авто:

  • Автомобили старше 10 лет: к основной ставке налога будет применяться коэффициент 0,3. Это означает фактическое снижение суммы платежа.

  • Автомобили старше 20 лет: здесь льгота еще ощутимее — применяется коэффициент 0,5.

Важное уточнение: Чем старше машина, тем меньше налоговое бремя. Это решение должно стать подспорьем для граждан, эксплуатирующих возрастной автопарк, налог на который ранее мог казаться непропорционально высоким по сравнению с рыночной стоимостью машины.

Когда готовить кошельки? Ловушка дат

Несмотря на то что новость обсуждается уже сейчас, важно не допустить ошибку при планировании бюджета. КГД четко обозначил временные рамки:

  1. Текущий период (2025–2026 гг.): Сейчас казахстанцы платят налоги за 2025 год по старым правилам. Никаких скидок за возраст авто в текущих квитанциях пока не будет.

  2. Период вступления норм: Пониженные ставки начнут действовать для налоговых обязательств за 2026 год.

  3. Фактическая оплата: Реально ощутить экономию и заплатить по сниженному тарифу автовладельцы смогут только в 2027 году.

Сводная таблица изменений

Возраст автомобиля Коэффициент Когда платим по-новому?
До 10 лет Без изменений
От 10 до 20 лет 0,3 в 2027 году (за 2026-й)
Свыше 20 лет 0,5 в 2027 году (за 2026-й)
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь