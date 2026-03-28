Каспий превращается в нефтяной фронт: Казахстан под ударом санкций и боевых действий

Ситуация на казахстанских нефтяных месторождениях Каспийского моря вызывает тревогу как у отечественных, так и у российских компаний. Казахстанские месторождения, включая Каламкас-море и Хазар, разрабатываемые совместно с российским Лукойлом, оказались под западными санкциями еще до начала полноценной эксплуатации. Главный акционер Лукойла попал в санкционный список США, что усугубило обстановку на рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
По мнению казахстанского эксперта нефтегазового сектора Олжаса Байдильдинова, эти ограничения негативно отражаются не только на российских компаниях, но и на Казахстане, поскольку страна теряет возможность увеличить добычу, привлечь инвестиции и получить дополнительные налоговые поступления.
Эксперт отметил, что последствия санкций были ожидаемыми. Российские компании, попавшие в SDN-листы, столкнулись с отказом казахстанских банков проводить платежи, что поставило проекты на паузу. Байдильдинов подчеркнул, что Казахстан пока не располагает технологиями и опытом самостоятельной разработки шельфовых месторождений, тогда как у Лукойла есть готовые и перспективные проекты для Каспийского региона.
Помимо экономических ограничений, нефтяные месторождения в Каспийском море сталкиваются с реальной угрозой безопасности. По словам Байдильдинова, несколько объектов подвергались атакам беспилотников ВСУ, а морские пути доставки, включая корабли из России в Иран, подвергались нападениям. Также были атакованы порты Ирана на Каспии, что подтверждает наличие боевых действий в акватории, граничащей с Казахстаном.
Эксперт предупреждает, что нынешние условия снижают привлекательность Казахстана для иностранных инвесторов. В ближайшей перспективе это может привести к сокращению добычи нефти не из-за переизбытка на мировом рынке, а из-за отказа инвесторов от рисковых регионов. Ограничения приведут к уменьшению поставок, транспортировки и общего объема инвестиций в сектор.
Месторождение Каламкас-море открыто в 2002 году, находится в 120 километрах к юго-западу от Кашагана и в 64 километрах от берега. Проект освоения Каламкас-море – Хазар – Ауэзов, реализуемый совместно КазМунайГаз и Лукойлом, направлен на разработку шельфовых запасов нефти и газа: около 67 миллионов тонн нефти и 9 миллиардов кубометров газа.
Байдиклинов подчеркивает, что Казахстан продолжает играть важную роль в освоении новых запасов, однако без стратегического партнера в лице опытной компании дальнейшее развитие проектов шельфа на данный момент затруднено.
