28.03.2026, 11:32

Каспий превращается в нефтяной фронт: Казахстан под ударом санкций и боевых действий

Новости Казахстана

Ситуация на казахстанских нефтяных месторождениях Каспийского моря вызывает тревогу как у отечественных, так и у российских компаний. Казахстанские месторождения, включая Каламкас-море и Хазар, разрабатываемые совместно с российским Лукойлом, оказались под западными санкциями еще до начала полноценной эксплуатации. Главный акционер Лукойла попал в санкционный список США, что усугубило обстановку на рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

По мнению казахстанского эксперта нефтегазового сектора Олжаса Байдильдинова, эти ограничения негативно отражаются не только на российских компаниях, но и на Казахстане, поскольку страна теряет возможность увеличить добычу, привлечь инвестиции и получить дополнительные налоговые поступления.

Санкции и финансовые препятствия

Эксперт отметил, что последствия санкций были ожидаемыми. Российские компании, попавшие в SDN-листы, столкнулись с отказом казахстанских банков проводить платежи, что поставило проекты на паузу. Байдильдинов подчеркнул, что Казахстан пока не располагает технологиями и опытом самостоятельной разработки шельфовых месторождений, тогда как у Лукойла есть готовые и перспективные проекты для Каспийского региона.

Каспий превращается в зону боевых действий

Помимо экономических ограничений, нефтяные месторождения в Каспийском море сталкиваются с реальной угрозой безопасности. По словам Байдильдинова, несколько объектов подвергались атакам беспилотников ВСУ, а морские пути доставки, включая корабли из России в Иран, подвергались нападениям. Также были атакованы порты Ирана на Каспии, что подтверждает наличие боевых действий в акватории, граничащей с Казахстаном.

Последствия для инвестиций и добычи нефти

Эксперт предупреждает, что нынешние условия снижают привлекательность Казахстана для иностранных инвесторов. В ближайшей перспективе это может привести к сокращению добычи нефти не из-за переизбытка на мировом рынке, а из-за отказа инвесторов от рисковых регионов. Ограничения приведут к уменьшению поставок, транспортировки и общего объема инвестиций в сектор.

Справка о проектах Каламкас-море – Хазар

Месторождение Каламкас-море открыто в 2002 году, находится в 120 километрах к юго-западу от Кашагана и в 64 километрах от берега. Проект освоения Каламкас-море – Хазар – Ауэзов, реализуемый совместно КазМунайГаз и Лукойлом, направлен на разработку шельфовых запасов нефти и газа: около 67 миллионов тонн нефти и 9 миллиардов кубометров газа.

Байдиклинов подчеркивает, что Казахстан продолжает играть важную роль в освоении новых запасов, однако без стратегического партнера в лице опытной компании дальнейшее развитие проектов шельфа на данный момент затруднено.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь