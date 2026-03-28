Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
28.03.2026, 11:34

Куда казахстанцам пока не стоит ехать: Египет снят с ограничений, другие страны под запретом

МИД Казахстана исключил Египет из списка стран, поездки в которые не рекомендуются, учитывая стабильность туристической и гражданской инфраструктуры. При этом гражданам по-прежнему советуют воздерживаться от поездок в ряд государств региона из-за сохраняющейся напряжённости, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел РК обновило рекомендации для граждан по международным поездкам. Согласно сообщению ведомства, Арабская Республика Египет больше не входит в перечень стран, куда поездки не рекомендуются. Решение принято с учётом текущей обстановки и стабильной работы гражданской инфраструктуры, включая международные аэропорты и туристические зоны.

Тем не менее, из-за сохраняющейся напряжённой ситуации на Ближнем Востоке и периодического закрытия воздушного пространства в некоторых странах региона, МИД Казахстана по-прежнему рекомендует воздерживаться от любых видов поездок в следующие государства:

  • Бахрейн;
  • Израиль;
  • Йемен;
  • Иордания;
  • Ирак;
  • Иран;
  • Катар;
  • Королевство Саудовская Аравия;
  • Кувейт;
  • Ливан;
  • Объединённые Арабские Эмираты;
  • Оман;
  • Сирия.

Граждан Казахстана, находящихся в этих странах, призывают соблюдать повышенные меры безопасности, избегать потенциально опасных районов, строго выполнять указания местных властей и при необходимости незамедлительно направляться в убежища при угрозе ракетного удара. Также рекомендуется поддерживать постоянную связь с консульскими и дипломатическими учреждениями Республики Казахстан, а также с туроператорами и авиаперевозчиками для оперативного получения актуальной информации.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь