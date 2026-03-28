Куда казахстанцам пока не стоит ехать: Египет снят с ограничений, другие страны под запретом

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел РК обновило рекомендации для граждан по международным поездкам. Согласно сообщению ведомства, Арабская Республика Египет больше не входит в перечень стран, куда поездки не рекомендуются. Решение принято с учётом текущей обстановки и стабильной работы гражданской инфраструктуры, включая международные аэропорты и туристические зоны.

Тем не менее, из-за сохраняющейся напряжённой ситуации на Ближнем Востоке и периодического закрытия воздушного пространства в некоторых странах региона, МИД Казахстана по-прежнему рекомендует воздерживаться от любых видов поездок в следующие государства:

Бахрейн;

Израиль;

Йемен;

Иордания;

Ирак;

Иран;

Катар;

Королевство Саудовская Аравия;

Кувейт;

Ливан;

Объединённые Арабские Эмираты;

Оман;

Сирия.

Граждан Казахстана, находящихся в этих странах, призывают соблюдать повышенные меры безопасности, избегать потенциально опасных районов, строго выполнять указания местных властей и при необходимости незамедлительно направляться в убежища при угрозе ракетного удара. Также рекомендуется поддерживать постоянную связь с консульскими и дипломатическими учреждениями Республики Казахстан, а также с туроператорами и авиаперевозчиками для оперативного получения актуальной информации.