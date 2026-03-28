18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.03.2026, 12:51

Новые возможности для казахстанских студентов в России: подробности

Новости Казахстана 0 592

В Астане 28 марта открылась юбилейная, десятая по счету, выставка российских вузов «Учись в России». Мероприятие проходит в Русском доме и продлится до 29 марта. Оно призвано познакомить казахстанских абитуриентов с образовательными возможностями в ведущих университетах России, начиная от бакалавриата и заканчивая магистратурой и специалитетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Sputnik/ Ануар Маратов

Представлено 48 университетов из разных регионов России

В выставке участвуют 48 российских вузов, представляющих разные города и направления: Москва, Санкт-Петербург, Томск, Омск, Тюмень, Нижний Новгород и Иркутск. Среди них федеральные университеты, медицинские и экономические учебные заведения.

Директор выставки Валерий Старченко отметил:

«География самая разная: от Иркутска до Санкт-Петербурга. Это федеральные университеты, медицинские и экономические, практически со всей России».

Разные пути поступления для казахстанских абитуриентов

Для граждан Казахстана предусмотрены различные формы поступления. Наиболее популярный способ — квоты правительства России, которые позволяют учиться бесплатно.

«Некоторые студенты поступают по контракту, другие — в рамках академических обменов. Например, филиал Московского ядерно-физического университета позволяет учиться в Алматы первые три года, а затем продолжить обучение в Москве. Подобных программ много, и чтобы изучить все возможности, стоит посетить выставку», — пояснил Старченко.

Россия выделила 800 образовательных квот для казахстанских студентов, и это число планируется увеличить в будущем.

Консультации и полезная информация для абитуриентов

На выставке можно получить полную информацию о поступлении по квотам правительства России, узнать о подготовительных курсах, особенностях вступительных экзаменов и вариантах обучения по контракту. Организаторы подчеркивают, что мероприятие станет важным ориентиром для будущих студентов, которые планируют обучение в России.

6
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь