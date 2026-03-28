Новые возможности для казахстанских студентов в России: подробности

В Астане 28 марта открылась юбилейная, десятая по счету, выставка российских вузов «Учись в России». Мероприятие проходит в Русском доме и продлится до 29 марта. Оно призвано познакомить казахстанских абитуриентов с образовательными возможностями в ведущих университетах России, начиная от бакалавриата и заканчивая магистратурой и специалитетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Представлено 48 университетов из разных регионов России

В выставке участвуют 48 российских вузов, представляющих разные города и направления: Москва, Санкт-Петербург, Томск, Омск, Тюмень, Нижний Новгород и Иркутск. Среди них федеральные университеты, медицинские и экономические учебные заведения.

Директор выставки Валерий Старченко отметил:

Разные пути поступления для казахстанских абитуриентов

Для граждан Казахстана предусмотрены различные формы поступления. Наиболее популярный способ — квоты правительства России, которые позволяют учиться бесплатно.

«Некоторые студенты поступают по контракту, другие — в рамках академических обменов. Например, филиал Московского ядерно-физического университета позволяет учиться в Алматы первые три года, а затем продолжить обучение в Москве. Подобных программ много, и чтобы изучить все возможности, стоит посетить выставку», — пояснил Старченко.

Россия выделила 800 образовательных квот для казахстанских студентов, и это число планируется увеличить в будущем.

Консультации и полезная информация для абитуриентов

На выставке можно получить полную информацию о поступлении по квотам правительства России, узнать о подготовительных курсах, особенностях вступительных экзаменов и вариантах обучения по контракту. Организаторы подчеркивают, что мероприятие станет важным ориентиром для будущих студентов, которые планируют обучение в России.