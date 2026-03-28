Почти миллиард тенге присвоила себе ветслужба Туркестанской области через ЭЦП и поддельные ИИН

Прокуратура Туркестанской области выявила незаконные переводы почти на один миллиард тенге через государственную ветеринарную службу. Четверо должностных лиц признаны подозреваемыми и взяты под стражу, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура Туркестанской области установила факт хищения денежных средств в размере 928 млн тенге в деятельности государственного казённого предприятия на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба».

Установлено, что в период 2022-2025 годов руководители и ответственные сотрудники Ветслужбы необоснованно и незаконно перевели 928 млн тенге путем внесения заведомо ложных сведений в платежные поручения при закупках (товаров, услуг и др.). Так, при перечислении денежных средств субъектам предпринимательства использовали собственные ЭЦП, где с целью сокрытия незаконных действий в платежных поручениях вводили ИИН одних и тех же субъектов бизнеса, меняя лишь их наименования, - сообщили в ведомстве.

Фактически услуги не оказывались, а товары не поставлялись, что нанесло государству значительный ущерб.

По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 4 статьи 189 УК РК. Досудебное расследование ведут спецпрокуроры управления уголовного преследования прокуратуры области.

26 марта 2026 года четверо должностных лиц – два бывших руководителя «Ветеринарной службы», заместитель и главный бухгалтер – признаны подозреваемыми и взяты под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для установления причастности других сотрудников предприятия.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, дополнительная информация о расследовании пока разглашению не подлежит.