«Спасибо тебе за службу, мой друг»: казахстанцев растрогало прощание кинологов с собакой

В соцсетях набрало популярность трогательное видео прощания сотрудников полиции с восьмилетней служебной собакой по кличке Берта. Бельгийская овчарка, помогавшая в поиске оружия и взрывчатки, завершила службу 27 марта 2026 года, передает Lada.kz .

Как сообщается, 27 марта 2026 года кинологическая служба департамента полиции Карагандинской области проводила на пенсию восьмилетнюю бельгийскую овчарку. Прощальные кадры были опубликованы в социальных сетях и вызвали эмоциональный отклик у пользователей.

По информации, опубликованной автором видео Иваном Стрижаковым, Берта принимала участие в служебной работе по поиску взрывчатых веществ и оружия. За время службы собака была отмечена наградами.

Также в публикации было отдельно подчеркнуто, что после завершения службы животное не останется без ухода. Сообщается, что Берта будет находиться в надежных руках и продолжит жить в знакомой для нее обстановке. Забрать собаку планирует коллега кинолога Темирлана – другой специалист-кинолог, с которым она уже хорошо знакома.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники выстроились в колонну, чтобы отдать Берте дань уважения за годы службы. В момент прощания собака, судя по поведению, тяжело восприняла расставание со службой и своим проводником: она заскулила, сорвалась с цепи и подбежала к хозяину. После этого кинолог успокоил ее, дав понять, что впереди у нее спокойный период, отдых и забота.

Кроме того, коллеги заверили, что Берта не останется без внимания и ее будут навещать и после завершения службы.

История вызвала активную реакцию пользователей соцсетей. В комментариях многие отмечали сильную привязанность собаки к своему проводнику и рассуждали о том, насколько тяжело для служебных животных проходит момент расставания после многих лет совместной работы. Пользователи также выражали надежду, что дальнейшая жизнь Берты пройдет в комфортных условиях и окружении заботы.