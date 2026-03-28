Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
28.03.2026, 14:28

«Спасибо тебе за службу, мой друг»: казахстанцев растрогало прощание кинологов с собакой

Новости Казахстана

В соцсетях набрало популярность трогательное видео прощания сотрудников полиции с восьмилетней служебной собакой по кличке Берта. Бельгийская овчарка, помогавшая в поиске оружия и взрывчатки, завершила службу 27 марта 2026 года, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay

В Сети широкое распространение получило видео, на котором сотрудники полиции провожают на заслуженный отдых служебную собаку по кличке Берта.

Как сообщается, 27 марта 2026 года кинологическая служба департамента полиции Карагандинской области проводила на пенсию восьмилетнюю бельгийскую овчарку. Прощальные кадры были опубликованы в социальных сетях и вызвали эмоциональный отклик у пользователей.

По информации, опубликованной автором видео Иваном Стрижаковым, Берта принимала участие в служебной работе по поиску взрывчатых веществ и оружия. За время службы собака была отмечена наградами.

Также в публикации было отдельно подчеркнуто, что после завершения службы животное не останется без ухода. Сообщается, что Берта будет находиться в надежных руках и продолжит жить в знакомой для нее обстановке. Забрать собаку планирует коллега кинолога Темирлана – другой специалист-кинолог, с которым она уже хорошо знакома.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники выстроились в колонну, чтобы отдать Берте дань уважения за годы службы. В момент прощания собака, судя по поведению, тяжело восприняла расставание со службой и своим проводником: она заскулила, сорвалась с цепи и подбежала к хозяину. После этого кинолог успокоил ее, дав понять, что впереди у нее спокойный период, отдых и забота.

Кроме того, коллеги заверили, что Берта не останется без внимания и ее будут навещать и после завершения службы.

История вызвала активную реакцию пользователей соцсетей. В комментариях многие отмечали сильную привязанность собаки к своему проводнику и рассуждали о том, насколько тяжело для служебных животных проходит момент расставания после многих лет совместной работы. Пользователи также выражали надежду, что дальнейшая жизнь Берты пройдет в комфортных условиях и окружении заботы.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь