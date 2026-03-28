В 2025 году количество дорожно-транспортных происшествий в Казахстане увеличилось на 14,4%, однако показатель летальных исходов сократился на 9,7%. Министерство здравоохранения назвало причины таких показателей, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Рост ДТП и пострадавших

По данным vинистерства здравоохранения Республики Казахстан, в 2025 году в стране произошло более 36 тыс. ДТП, что на 14,4% больше, чем в 2024 году. В авариях пострадали свыше 51 тыс. человек, при этом 2330 из них погибли. Несмотря на рост числа происшествий, летальность снизилась почти на 10% благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи.

География аварий

Главный внештатный травматолог vинздрава РК, директор Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н.Д. Батпенова Олжас Бекарисов сообщил, что треть всех ДТП зарегистрирована в Алматы и Алматинской области. По регионам ситуация выглядит следующим образом:

Алматы — 8954 ДТП;

Алматинская область – 5987 ДТП;

Жамбылская область – 3276 ДТП;

Актюбинская область – 3053 ДТП;

Атырауская область – 2785 ДТП.

Работа скорой и «золотой час»

Служба скорой медицинской помощи зафиксировала почти 796 тыс. вызовов по травмам, из которых 44 тыс. (5,6%) связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Среднее время приезда бригад составляет около 8 минут в городах и 9 минут в сельской местности, что соответствует международным стандартам.

Благодаря принципу «золотого часа» пострадавшие доставляются в больницы в среднем за 34 минуты, что существенно снижает смертность и тяжесть травм.

Комплексный подход и меры на будущее

По словам Бекарисова, несмотря на снижение летальных исходов, сохраняется необходимость комплексного межведомственного подхода: профилактика, повышение культуры участников дорожного движения и совершенствование экстренной медицинской помощи остаются приоритетами.

Министерство здравоохранения разработало межведомственный план мероприятий на 2026-2030 годы, который включает системные меры: развитие здравоохранительной инфраструктуры, подготовку кадров, улучшение взаимодействия служб и повышение эффективности реагирования на ДТП.