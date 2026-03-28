Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.03.2026, 16:52

Запрет на налоговые вычеты для контрагентов «на упрощенке» могут отменить

Новости Казахстана

В Казахстане рассматривают возможность смягчения ограничений по вычетам для бизнеса, работающего на упрощенном режиме налогообложения (СНР), при взаимодействии с компаниями на общеустановленном режиме (ОУР), сообщает Uchet.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Поправки в Налоговый кодекс Республики Казахстан могут быть приняты после первого полугодия 2026 года.

На сегодняшний день одним из наиболее чувствительных вопросов для бизнеса остается запрет на применение налоговых вычетов у компаний на ОУР при работе с контрагентами, применяющими упрощенную декларацию.

Как отметил заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, этот вопрос регулярно поднимается предпринимателями и требует пересмотра.

По его словам, Серик Жумангарин выслушал этот вопрос и высказался о необходимости провести мониторинг реального влияния на бизнес. Исходя из полученных данных далее будут приниматься решения.

В рамках доработки налогового законодательства рассматривается несколько вариантов решения:

  • введение специальной ставки налога при операциях между СНР и ОУР (обсуждаются разные уровни - около 6% со стороны бизнеса и до 12% со стороны госорганов);
  • упрощение налогового учета для субъектов МСБ, переходящих на общеустановленный режим, чтобы снизить нагрузку на бухгалтерию.

Мы уже сейчас видим определенные риски. И полагаем, что необходимо от такого, скажем так, крайне жесткого решения по полному запрету переходить к альтернативным вариантам. На текущий момент обсуждается несколько вариантов. Первый вариант – это снижение ставки по B2B, точнее, введение специальной ставки при работе СНР с ОУР. Как вариант, мы предлагаем 6%, у госорганов эта ставка в районе 12%, с чем мы, конечно же, не можем согласиться. Поэтому этот вопрос еще в стадии обсуждения, - отметил Тимур Жаркенов.

При этом окончательный подход пока не определен - решения будут приниматься с учетом фактических данных о влиянии реформы.

Как отметил Жаркенов, внесение изменений возможно только после формирования нового состава парламента, то есть ориентировочно после 1 июля 2026 года.

Кроме того, в настоящее время отсутствует полная картина последствий принятых налоговых изменений, что также сдерживает принятие быстрых решений.

Комментарии

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь