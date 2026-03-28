Запрет на налоговые вычеты для контрагентов «на упрощенке» могут отменить

В Казахстане рассматривают возможность смягчения ограничений по вычетам для бизнеса, работающего на упрощенном режиме налогообложения (СНР), при взаимодействии с компаниями на общеустановленном режиме (ОУР), сообщает Uchet.kz .

Поправки в Налоговый кодекс Республики Казахстан могут быть приняты после первого полугодия 2026 года.

На сегодняшний день одним из наиболее чувствительных вопросов для бизнеса остается запрет на применение налоговых вычетов у компаний на ОУР при работе с контрагентами, применяющими упрощенную декларацию.

Как отметил заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, этот вопрос регулярно поднимается предпринимателями и требует пересмотра.

По его словам, Серик Жумангарин выслушал этот вопрос и высказался о необходимости провести мониторинг реального влияния на бизнес. Исходя из полученных данных далее будут приниматься решения.

В рамках доработки налогового законодательства рассматривается несколько вариантов решения:

введение специальной ставки налога при операциях между СНР и ОУР (обсуждаются разные уровни - около 6% со стороны бизнеса и до 12% со стороны госорганов);

упрощение налогового учета для субъектов МСБ, переходящих на общеустановленный режим, чтобы снизить нагрузку на бухгалтерию.

Мы уже сейчас видим определенные риски. И полагаем, что необходимо от такого, скажем так, крайне жесткого решения по полному запрету переходить к альтернативным вариантам. На текущий момент обсуждается несколько вариантов. Первый вариант – это снижение ставки по B2B, точнее, введение специальной ставки при работе СНР с ОУР. Как вариант, мы предлагаем 6%, у госорганов эта ставка в районе 12%, с чем мы, конечно же, не можем согласиться. Поэтому этот вопрос еще в стадии обсуждения, - отметил Тимур Жаркенов.

При этом окончательный подход пока не определен - решения будут приниматься с учетом фактических данных о влиянии реформы.

Как отметил Жаркенов, внесение изменений возможно только после формирования нового состава парламента, то есть ориентировочно после 1 июля 2026 года.

Кроме того, в настоящее время отсутствует полная картина последствий принятых налоговых изменений, что также сдерживает принятие быстрых решений.