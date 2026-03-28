Использование тряпки не по назначению закончилась арестом и лишением прав для казахстанца

В Астане водителя грузового автомобиля наказали за попытку скрыть государственные номера с помощью тряпки, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Инцидент на южной объездной дороге

По информации департамента полиции Астаны, нарушение произошло 27 марта на южной объездной дороге – в районе от поселка Кызылсуат к улице Ш. Муртаза. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что водитель грузовика марки Shacman закрыл государственные регистрационные знаки тряпкой, пытаясь скрыть их от фиксации.

Меры ответственности

После обнаружения нарушения мужчину задержали. Суд назначил ему двое суток административного ареста и лишил водительских прав на один год.

Что стало с автомобилем

Грузовой автомобиль был отправлен на коммунальную стоянку до завершения всех процедур, связанных с административным делом.