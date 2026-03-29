Названы регионы Казахстана с самой высокой продолжительностью жизни

В Казахстане выросла ожидаемая продолжительность жизни и по итогам 2025 года приблизилась к 76 годам. Названы города с самыми высокими и низкими показателями, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

В Казахстане увеличилась ожидаемая продолжительность жизни населения. По данным Бюро национальной статистики, по итогам 2025 года этот показатель составил 75,97 лет, тогда как в 2024 году он находился на уровне 75,44 лет.

Статистика также показывает разницу между городской и сельской местностью. В городах ожидаемая продолжительность жизни при рождении оказалась выше и составила 76,63 лет, тогда как в сельской местности этот показатель достиг 74,81 лет.

Сохраняется и заметная разница по гендерному признаку. У женщин ожидаемая продолжительность жизни в 2025 году увеличилась до 79,8 лет, тогда как в 2024 году она составляла 79,42 лет. У мужчин показатель также вырос и достиг 72,19 лет против 71,33 лет годом ранее.

В региональном разрезе самые высокие показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении зафиксированы в двух крупнейших городах страны. На первом месте оказался Алматы с показателем 78,83 лет, следом идет Астана, где ожидаемая продолжительность жизни составила 78,78 лет.

Самый низкий показатель среди регионов зарегистрирован в области Улытау – 73,56 лет.