18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.03.2026, 21:29

Жена Шавката Рахмонова выступила с резким заявлением

Новости Казахстана 0 716

После оглашения приговора по делу о смертельной аварии супруга казахстанского бойца UFC Шавкат Рахмонов Гулайым Рахмонова опубликовала эмоциональное обращение в соцсетях. В публикации она заявила о многолетнем семейном конфликте и связала с ним распад брака, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фотоколлаж Liter.kz
Супруга казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Гулайым Рахмонова после вынесения судебного решения по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии выступила с резким заявлением в социальных сетях.

В своей публикации она сообщила, что на протяжении нескольких лет, по ее словам, сталкивалась с давлением и конфликтами внутри семьи.

Что вообще такое жизнь?! Недаром говорят: враг не приходит издалека… Я поражаюсь матери Шавката – из 10 лет моей жизни 6 лет она сжигала меня сплетнями и постоянными упреками. Как только ее сын начал зарабатывать в UFC, она стала унижать меня… распускать слухи, говорить все, что вздумается… В итоге она добилась своего – разрушила нашу семью, смеялась над моими трудностями и довела до развода. Пользуются доходами Шавката, а делят то, что по праву предназначено моим детям… Со временем многое еще будет сказано, - написала в соцсетях Гулайым Рахмонова.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины. В автомобиле в момент аварии также находились супруга Шавката Рахмонова и их сын.

Кадры с места происшествия публиковал департамент полиции Жамбылской области. В августе 2025 года стало известно, что на тот момент Гулайым Рахмонова проходила по делу в статусе свидетеля, имеющего право на защиту. Позже, по мере сбора доказательств, следствие изменило ее процессуальный статус.

В середине марта 2026 года Гулайым Рахмонова также опубликовала пост в Instagram, из которого следовало, что их брак с Шавкатом Рахмоновым распался. Кроме того, в своей публикации она сообщила, что ожидает пятого ребенка.

27 марта 2026 года суд в Жамбылской области вынес приговор по делу о смертельном ДТП в отношении Гулайым Рахмоновой. По данным казахстанских СМИ, речь шла о деле по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух человек.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

