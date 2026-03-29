Температура воды в Каспийском море
29.03.2026, 10:26

Перечень необходимых прививок для граждан Казахстана для пересечения границы

Новости Казахстана

Перед зарубежной поездкой мы обычно проверяем визу, билеты и страховку. Однако о прививках вспоминают не всегда, а между тем именно они могут стать ключевым условием для въезда в некоторые страны или защитой от опасных инфекций. Какие вакцины необходимы казахстанцам, где их сделать и на что обратить внимание перед вылетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: prkpgb.ru
Зачем проверять прививки перед поездкой

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля объясняет: каждая страна устанавливает собственные требования к вакцинации, ориентируясь на национальное законодательство и эпидемиологическую ситуацию.

Правила могут меняться в зависимости от вспышек инфекций, поэтому перед покупкой билетов лучше заглянуть на сайт посольства или консульства страны назначения.

Все вакцины делятся на две группы:

  • Обязательные — без них визу не дадут или не пропустят через границу.
  • Рекомендованные — для защиты здоровья и снижения риска инфекций во время путешествия.

Рекомендуемые прививки для путешественников

Даже если вакцина не обязательна, врачи советуют учитывать регион поездки. По данным управления общественного здравоохранения Алматы, казахстанцам перед зарубежными поездками стоит обратить внимание на следующие прививки:

  • Гепатит A и B — передаются через воду, еду и биологические жидкости; актуальны для стран Азии и Африки.
  • Брюшной тиф — распространён в регионах с низким уровнем санитарии, например в Индии и Юго-Восточной Азии.
  • Японский энцефалит — переносится комарами, особенно в сельской местности Азии.
  • Бешенство — рекомендуется при контакте с животными или поездках в сельские районы.
  • Корь, краснуха, паротит (MMR) — важно для тех, кто не привит; вспышки кори могут происходить по всему миру.

Обязательные прививки: без них — не пустят

Некоторые вакцины являются строгим условием въезда в определённые страны. Игнорирование этих требований грозит отказом при посадке или прилете.

  • Менингококковая инфекция — обязательна для паломников в Саудовскую Аравию; также рекомендуется при поездках в регионы со вспышками менингита.
  • Жёлтая лихорадка — обязательна для въезда в отдельные страны Африки и Южной Америки. Вакцинация проводится минимум за 10 дней до поездки, а сертификат действует пожизненно.

Где сделать прививки в Казахстане

Необходимую вакцинацию можно пройти в лицензированных медицинских учреждениях, как бесплатно, так и платно.

Бесплатная вакцинация проводится по национальному календарю и включает прививки против:

  • бешенства, брюшного тифа, весенне-летнего клещевого энцефалита;
  • вируса папилломы человека, гепатита B, гемофильной инфекции типа B;
  • дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка;
  • туберкулёза, чумы, паротита, пневмококковой инфекции;
  • коронавирусной инфекции, вирусного гепатита A, гриппа, сибирской язвы, туляремии.

Если человек не входит в плановую группу иммунизации, прививку можно сделать в любой лицензированной клинике при наличии вакцины, зарегистрированной в Казахстане.

На что обратить внимание перед вакцинацией

Специалисты дают несколько важных советов:

  1. Проверить наличие вакцины заранее — некоторые препараты ограничены в количестве, особенно редкие или тропические.
  2. Сделать прививку заранее — иммунитет формируется обычно в течение двух недель.
  3. Соблюдать меры предосторожности — использовать репелленты, пить бутилированную воду, осторожно есть на улице, особенно в странах с высоким риском инфекций.
  4. Изучить требования страны назначения — заранее убедитесь, какие вакцины обязательны, и проконсультируйтесь с врачом при необходимости.
