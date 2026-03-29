В Шымкенте четыре человека погибли в аптечных процедурных кабинетах

В Шымкенте в прививочных кабинетах при частных аптеках зафиксированы четыре случая смерти пациентов. Во всех ситуациях медицинская помощь не была оказана вовремя. Расследование показало, что кабинеты были плохо подготовлены к экстренным ситуациям, а персонал не справлялся с критическими состояниями пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Масштабные проверки и приостановка работы кабинетов

После трагических случаев департамент медицинского и фармацевтического контроля совместно с правоохранительными органами провел 13 внеплановых проверок. Результатом стало временное прекращение деятельности 12 процедурных кабинетов.

Заместитель руководителя городского департамента Комитета медицинского и фармконтроля Полат Бердалиев отметил:

«По выявленным нарушениям составлены 14 административных протоколов. Владельцев обязали привести деятельность в соответствие с требованиями закона. В прививочном кабинете обязательно должна быть возможность оказать экстренную помощь при анафилактической реакции, что требует соответствующей лицензии и навыков доврачебной помощи».

Незаконная продажа психотропных препаратов

Помимо нарушений в прививочных кабинетах, проверки выявили 25 случаев незаконной продажи психотропных препаратов. К ответственности привлечены 10 жителей Шымкента с наркозависимостью, которые уклонялись от прохождения лечения.

Проблемы в стоматологических клиниках

Отдельное внимание уделили 34 стоматологическим клиникам после жалоб граждан на использование пенсионных накоплений. Проверки показали, что часть клиник работала без лицензий, а услуги предоставляли специалисты без необходимых сертификатов.

Административные меры и штрафы

В общей сложности по итогам внеплановых проверок составлены 331 административный протокол. Сумма наложенных штрафов превысила 41 млн тенге.

Ранее в Туркестанской области была зафиксирована продажа сильнодействующих препаратов без рецепта, несмотря на уже существующие административные дела против владельца аптеки.