18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.03.2026, 11:57

В Шымкенте четыре человека погибли в аптечных процедурных кабинетах

Новости Казахстана 0 921

В Шымкенте в прививочных кабинетах при частных аптеках зафиксированы четыре случая смерти пациентов. Во всех ситуациях медицинская помощь не была оказана вовремя. Расследование показало, что кабинеты были плохо подготовлены к экстренным ситуациям, а персонал не справлялся с критическими состояниями пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Масштабные проверки и приостановка работы кабинетов

После трагических случаев департамент медицинского и фармацевтического контроля совместно с правоохранительными органами провел 13 внеплановых проверок. Результатом стало временное прекращение деятельности 12 процедурных кабинетов.

Заместитель руководителя городского департамента Комитета медицинского и фармконтроля Полат Бердалиев отметил:

«По выявленным нарушениям составлены 14 административных протоколов. Владельцев обязали привести деятельность в соответствие с требованиями закона. В прививочном кабинете обязательно должна быть возможность оказать экстренную помощь при анафилактической реакции, что требует соответствующей лицензии и навыков доврачебной помощи».

Незаконная продажа психотропных препаратов

Помимо нарушений в прививочных кабинетах, проверки выявили 25 случаев незаконной продажи психотропных препаратов. К ответственности привлечены 10 жителей Шымкента с наркозависимостью, которые уклонялись от прохождения лечения.

Проблемы в стоматологических клиниках

Отдельное внимание уделили 34 стоматологическим клиникам после жалоб граждан на использование пенсионных накоплений. Проверки показали, что часть клиник работала без лицензий, а услуги предоставляли специалисты без необходимых сертификатов.

Административные меры и штрафы

В общей сложности по итогам внеплановых проверок составлены 331 административный протокол. Сумма наложенных штрафов превысила 41 млн тенге.

Ранее в Туркестанской области была зафиксирована продажа сильнодействующих препаратов без рецепта, несмотря на уже существующие административные дела против владельца аптеки.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь