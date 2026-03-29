29.03.2026, 14:34

Почему повышение зарплат в Казахстане не сделает население богаче

Новости Казахстана

Рост зарплат всегда воспринимается как позитивный сигнал для населения. Однако эксперт Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез» предупреждает: если государство поднимет зарплаты административным путем, без объективных экономических оснований, последствия могут быть негативными. Главная угроза — быстрый рост цен и обесценивание доходов казахстанцев, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz

Почему «взять и повысить» — не работает

Султанов напоминает, что зарплата отражает ценность, которую создает работник: производство товаров, предоставление услуг или организационную работу.

«Если всем сразу повысить доходы, а производство и сервисы не станут эффективнее, количество товаров и услуг останется прежним. А деньги в руках людей увеличатся», — поясняет эксперт.

Эта ситуация приводит к банальному экономическому феномену: рост спроса без увеличения предложения вызывает повышение цен. Бизнес реагирует на увеличение платежеспособного спроса, поднимая цены на товары и услуги. В итоге дополнительный доход быстро съедается инфляцией, и население фактически не выигрывает.

Как государство может влиять на доходы

Государство имеет возможность повышать доходы для бюджетников, увеличивать пособия и устанавливать минимальные уровни оплаты. Однако Руслан Султанов подчеркивает: «Государство лишь перераспределяет деньги. Если оно платит больше одним, значит, где-то берет больше — через налоги, долги или эмиссию. В итоге нагрузка возвращается к людям — через цены, через бизнес, через будущее».

Когда зарплаты действительно растут

Реальный рост доходов возможен только при увеличении производительности труда и создании ценности:

  • Появлении нового бизнеса и рабочих мест.
  • Повышении эффективности существующих компаний.
  • Улучшении качества товаров и услуг.

«Только тогда зарплаты растут без искусственного давления, и люди реально ощущают свои доходы. Попытка просто «назначить» высокие зарплаты без роста экономики ведет к иллюзии богатства», — заключает эксперт.

Итог

Идея «повысить зарплаты на законодательно-административном уровне» звучит привлекательно, но в экономике Казахстана она может иметь обратный эффект: деньги в карманах вырастут, но цены на товары и услуги увеличатся, нивелируя реальный доход населения.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь