Почему повышение зарплат в Казахстане не сделает население богаче

Рост зарплат всегда воспринимается как позитивный сигнал для населения. Однако эксперт Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез» предупреждает: если государство поднимет зарплаты административным путем, без объективных экономических оснований, последствия могут быть негативными. Главная угроза — быстрый рост цен и обесценивание доходов казахстанцев, сообщает Lada.kz.

Почему «взять и повысить» — не работает

Султанов напоминает, что зарплата отражает ценность, которую создает работник: производство товаров, предоставление услуг или организационную работу.

«Если всем сразу повысить доходы, а производство и сервисы не станут эффективнее, количество товаров и услуг останется прежним. А деньги в руках людей увеличатся», — поясняет эксперт.

Эта ситуация приводит к банальному экономическому феномену: рост спроса без увеличения предложения вызывает повышение цен. Бизнес реагирует на увеличение платежеспособного спроса, поднимая цены на товары и услуги. В итоге дополнительный доход быстро съедается инфляцией, и население фактически не выигрывает.

Как государство может влиять на доходы

Государство имеет возможность повышать доходы для бюджетников, увеличивать пособия и устанавливать минимальные уровни оплаты. Однако Руслан Султанов подчеркивает: «Государство лишь перераспределяет деньги. Если оно платит больше одним, значит, где-то берет больше — через налоги, долги или эмиссию. В итоге нагрузка возвращается к людям — через цены, через бизнес, через будущее».

Когда зарплаты действительно растут

Реальный рост доходов возможен только при увеличении производительности труда и создании ценности:

Появлении нового бизнеса и рабочих мест.

Повышении эффективности существующих компаний.

Улучшении качества товаров и услуг.

«Только тогда зарплаты растут без искусственного давления, и люди реально ощущают свои доходы. Попытка просто «назначить» высокие зарплаты без роста экономики ведет к иллюзии богатства», — заключает эксперт.

Итог

Идея «повысить зарплаты на законодательно-административном уровне» звучит привлекательно, но в экономике Казахстана она может иметь обратный эффект: деньги в карманах вырастут, но цены на товары и услуги увеличатся, нивелируя реальный доход населения.