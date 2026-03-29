18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.03.2026, 15:28

Техосмотр по-казахстански: почему в Актау ты водитель, а в Шымкенте — «спонсор»

Новости Казахстана 0 822

В Казахстане стоимость обязательного технического осмотра автомобилей заметно различается от региона к региону. Особенно остро это ощущается владельцами внедорожников — разница в цене порой достигает кратных значений. Несмотря на единые требования к процедуре, локальная конкуренция, структура автопарка и уровень спроса формируют широкий ценовой разброс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Depositphotos

Регионы с самыми высокими тарифами

Самый дорогой техосмотр зафиксирован в Шымкенте. Здесь проверка внедорожников обходится в 17–20 тысяч тенге, а легковых автомобилей — до 8 тысяч.

Другие регионы с высокими ценами:

  • Астана: до 10 000 тенге для легковых авто, до 12 000 тенге для внедорожников.
  • Актобе: 7 000–8 000 тенге (легковые) и до 12 000 тенге (внедорожники).
  • Костанай: внедорожники — до 16 000 тенге.
  • Кызылорда: легковые авто до 10 000 тенге, внедорожники — до 12 000 тенге.

Алматы занимает среднюю позицию: 6 000–8 000 тенге для легковых и до 10 000 тенге для внедорожников.

Средний ценовой сегмент

В ряде городов стоимость техосмотра держится в умеренных пределах:

  • Караганда, Жезказган: 3 000–7 000 тенге (легковые), до 10 000–12 000 тенге (внедорожники).
  • Петропавловск: до 8 000 тенге и 10 000 тенге соответственно.
  • Павлодар: легковые — 3 000–5 000 тенге, внедорожники — до 12 000 тенге.
  • Тараз: до 7 000 тенге и 12 000 тенге.

Где техосмотр дешевле всего

Наименьшие тарифы наблюдаются в ряде областных центров:

  • Уральск, Усть-Каменогорск: от 2 500 тенге за легковые авто и до 7 000 тенге за внедорожники.
  • Талдыкорган, Туркестан: 2 500–5 000 тенге (легковые), 4 000–9 000 тенге (внедорожники).
  • Актау: до 5 000 тенге за легковые и до 7 000 тенге за внедорожники.

Внедорожники — отдельная ценовая категория

Во всех регионах устойчиво прослеживается закономерность: проверка внедорожников обходится дороже, чем легковых автомобилей. В среднем разница составляет 30–80%, а в отдельных городах цены могут отличаться в несколько раз.

Причины высоких тарифов на внедорожники:

  • Техническая сложность проверки более крупных автомобилей.
  • Услуга позиционируется как более ресурсоемкая и дорогая.

Итог

Стоимость техосмотра в Казахстане чувствительно зависит от региона. Южные и экономически активные города демонстрируют высокие тарифы, тогда как в ряде областных центров сохраняется доступный уровень цен. Сегмент внедорожников формирует отдельную ценовую категорию, что усиливает общий разброс на рынке.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
(Актау: до 5 000 тенге за легковые и до 7 000 тенге за внедорожники.), уже не менее 7000-8000 тысяч и выше!
29.03.2026, 14:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь