Техосмотр по-казахстански: почему в Актау ты водитель, а в Шымкенте — «спонсор»

В Казахстане стоимость обязательного технического осмотра автомобилей заметно различается от региона к региону. Особенно остро это ощущается владельцами внедорожников — разница в цене порой достигает кратных значений. Несмотря на единые требования к процедуре, локальная конкуренция, структура автопарка и уровень спроса формируют широкий ценовой разброс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Регионы с самыми высокими тарифами

Самый дорогой техосмотр зафиксирован в Шымкенте. Здесь проверка внедорожников обходится в 17–20 тысяч тенге, а легковых автомобилей — до 8 тысяч.

Другие регионы с высокими ценами:

Астана : до 10 000 тенге для легковых авто, до 12 000 тенге для внедорожников.

: до 10 000 тенге для легковых авто, до 12 000 тенге для внедорожников. Актобе : 7 000–8 000 тенге (легковые) и до 12 000 тенге (внедорожники).

: 7 000–8 000 тенге (легковые) и до 12 000 тенге (внедорожники). Костанай : внедорожники — до 16 000 тенге.

: внедорожники — до 16 000 тенге. Кызылорда: легковые авто до 10 000 тенге, внедорожники — до 12 000 тенге.

Алматы занимает среднюю позицию: 6 000–8 000 тенге для легковых и до 10 000 тенге для внедорожников.

Средний ценовой сегмент

В ряде городов стоимость техосмотра держится в умеренных пределах:

Караганда, Жезказган : 3 000–7 000 тенге (легковые), до 10 000–12 000 тенге (внедорожники).

: 3 000–7 000 тенге (легковые), до 10 000–12 000 тенге (внедорожники). Петропавловск : до 8 000 тенге и 10 000 тенге соответственно.

: до 8 000 тенге и 10 000 тенге соответственно. Павлодар : легковые — 3 000–5 000 тенге, внедорожники — до 12 000 тенге.

: легковые — 3 000–5 000 тенге, внедорожники — до 12 000 тенге. Тараз: до 7 000 тенге и 12 000 тенге.

Где техосмотр дешевле всего

Наименьшие тарифы наблюдаются в ряде областных центров:

Уральск, Усть-Каменогорск : от 2 500 тенге за легковые авто и до 7 000 тенге за внедорожники.

: от 2 500 тенге за легковые авто и до 7 000 тенге за внедорожники. Талдыкорган, Туркестан : 2 500–5 000 тенге (легковые), 4 000–9 000 тенге (внедорожники).

: 2 500–5 000 тенге (легковые), 4 000–9 000 тенге (внедорожники). Актау: до 5 000 тенге за легковые и до 7 000 тенге за внедорожники.

Внедорожники — отдельная ценовая категория

Во всех регионах устойчиво прослеживается закономерность: проверка внедорожников обходится дороже, чем легковых автомобилей. В среднем разница составляет 30–80%, а в отдельных городах цены могут отличаться в несколько раз.

Причины высоких тарифов на внедорожники:

Техническая сложность проверки более крупных автомобилей.

Услуга позиционируется как более ресурсоемкая и дорогая.

Итог

Стоимость техосмотра в Казахстане чувствительно зависит от региона. Южные и экономически активные города демонстрируют высокие тарифы, тогда как в ряде областных центров сохраняется доступный уровень цен. Сегмент внедорожников формирует отдельную ценовую категорию, что усиливает общий разброс на рынке.