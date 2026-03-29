Базовая ставка и будущее тенге: Нацбанк объявит своё решение 24 апреля

24 апреля Национальный банк Казахстана объявит новое решение по базовой ставке. Это решение напрямую влияет на стоимость кредитов, привлекательность депозитов и динамику курса тенге. Эксперты уже прогнозируют, как изменения ставки могут отразиться на экономике страны, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

Что такое базовая ставка и зачем она нужна

Базовая ставка — это ключевой инструмент денежно‑кредитной политики Нацбанка. Она определяет, сколько стоят кредиты для населения и бизнеса, а также влияет на доходность депозитов. Повышение ставки делает займы дороже и поддерживает стабильность тенге, снижение — удешевляет кредиты, но может ускорить инфляцию.

Когда ждать решения

Очередное заседание Нацбанка состоится 24 апреля. Финансовые аналитики внимательно следят за этим событием: решение регулятора влияет на банки, заемщиков и весь валютный рынок страны.

Как ставка влияет на кредиты и депозиты

Повышение ставки делает кредиты дороже, депозиты — более выгодными.

делает кредиты дороже, депозиты — более выгодными. Снижение ставки удешевляет кредиты, стимулирует экономическую активность, но снижает доходность по депозитам.

Эффект от изменения ставки проявляется постепенно — обычно в течение 12–18 месяцев.

Текущая ситуация и прогнозы

Ранее ставка держалась на относительно высоком уровне, чтобы сдерживать инфляцию, которая всё ещё превышает целевой диапазон. Эксперты разделились: часть ожидает сохранения ставки, другие не исключают корректировки в ту или иную сторону в зависимости от экономических индикаторов.

Влияние на тенге и рынок

Решение по базовой ставке напрямую отражается на курсе национальной валюты. Жёсткая ставка делает тенге более привлекательным для инвесторов и поддерживает стабильность на валютном рынке.

Что дальше для населения и бизнеса

После объявления решения банки могут пересмотреть ставки по кредитам и депозитам. Население и бизнес будут оценивать, как изменения повлияют на стоимость займов, доходность вкладов и возможности для инвестиций.